نتایج دیدارهای صبح روز نخست مشخص شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان از صبح امروز (پنج شنبه) در سالن خلیج فارس خرمشهر در حال برگزاری است.

نتایج دیدار های مقدماتی صبح روز نخست که در دو دور برگزار شد، به شرح زیر است:

گروه A:

دور اول:

پدیده دوکوهه اندیمشک ۷ - پتروشیمی اروند یک

قرقیزستان – استراحت

دور دوم:

پدیده دوکوهه اندیمشک ۶- منات قرقیزستان ۲

پتروشیمی اروند- استراحت

گروه B:

دور اول:

بیمه رازی ۸ - آلپ ارسلان ترکمنستان صفر

سینا صنعت ایذه – استراحت

دور دوم:

بیمه رازی ۴- سینا صنعت ایذه ۴ (برنده بیمه رازی با امتیاز مثبت ۱۵ بر ۱۳)

آلپ ارسلان ترکمنستان- استراحت

گروه C:

دور اول:

دینامو ارمنستان ۸ - اسکای تاجیکستان صفر

اوکراین - استراحت

دور دوم:

اس پریموگا اوکراین ۶- اسکای تاجیکستان ۲

دینامو ارمنستان- استراحت

گروه D:

دور اول:

بوداپست تی اف مجارستان ۶ - ان اس آکادمیک بلغارستان ۲

مراکش- استراحت

دور دوم:

بوداپست تی اف مجارستان ۷- مراکش یک

ان اس آکادمیک بلغارستان استراحت

طبق برنامه این مسابقات، تیم های هرگروه ابتدا با یکدیگر مسابقه می دهند و پس از آن تیم های اول گروه های A و B و تیم های اول گروه های C و D با یکدیگر به رقابت می پردازند و دو تیم برتر به دیدار فینال و دو تیم بازنده به دیدار رده بندی راه می یابند. این برنامه برای تعیین تیم های حاضر در مسابقات پنجم و ششم و هفتم و هشتم بین تیم های دوم برتر هر گروه نیز انجام خواهد شد و مسابقه برای کسب مقام نهم و دهم نیز بین برترین تیم های سوم، چهار گروه برگزار می‌شود.

بر این اساس تیم های پدیده دوکوه اندیمشک و بیمه رازی بعنوان سرگروه های گروه A و B برای حضور در دیدار فینال به مصاف هم می روند. همچنین در گروه C تیم های ارمنستان و اوکراین برای سرگروهی باید به مصاف یکدیگر بروند و برنده این دیدار برای حضور در دیدار فینال به مصاف تیم مجارستان سرگروه گروه D خواهد رفت.