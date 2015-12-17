تجلیل معاون هنری ارشاد از گروه تئاتر لهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی شب گذشته در بازدید از سالن تئاتر تهران به تماشای نمایش «آن هلی» که در قالب هفته تئاتر لهستان در این سالن روی صحنه رفت نشستند.

شب گذشته ۲۵ آذرماه در آخرین اجرای نمایش «آن هلی» در تئاتر تهران معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران هنرهای نمایشی کشور حضور داشتند و در پایان این اجرا از هنرمندان گروه لهستانی تقدیر کردند.

این نمایش که در اولین اجرای خود نیز میزبان فرهاد مهندس پور، آتیلا پسیانی، محمد چرمشیر، حمید رضا صدر و جمع بسیاری از هنرمندان شناخته شده تئاتر بود، شب گذشته و در آخرین اجرا نیز میزبان علی مرادخانی، مهدی شفیعی، پیمان شریعتی، دکتر محمدرضا خاکی، دکتر مسعود دلخواه، رضا حداد، افسانه زمانی، سامان خلیلیان، مهدی حاجیان، سعید هاشمی پور، ابراهیم حسینی، حمید امجد، یوسف باپیری، یاسر خاسب و جمعی از هنرمندان شناخته شده تئاتر و دانشجویان شد.

در پایان اجرا و در جمعی صمیمانه علی مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قدرتمند گروه لهستان را ستود.

او درباره سالن تازه تاسیس تئاتر تهران نیز گفت: این سالن بسیار جوان است و خود من برای اولین بار است که اینجا هستم. هنوز کارهای زیادی باید انجام بدهد تا به طور کامل مورد بهره برداری قرار بگیرد.

یاروسلاو فرت کارگردان نمایش آنهلی نیز سالن تئاتر تهران را به لحاظ ابعاد و طراحی یک سالن بسیار خوب توصیف کرد.

در ادامه معاون هنری وزیر از محمد رضا خاکی خواست تا به نمایندگی از تئاتر آکادمیک ایران هدیه فرهنگی تهیه شده برای این گروه را اهدا کند.

هفته تئاتر لهستان تا جمعه ۲۷ آذر ادامه دارد و در روزهای پنجشنبه و جمعه در بخش اجرای صحنه ای یک نمایش از ایران با کارگردانی آتیلا پسیانی در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.