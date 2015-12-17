به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام از داوطلبان برای انتخابات مجلس خبرگان از صبح پنجشنبه در نقاط مختلف کشور آغاز شد و ثبتنام برای متقاضیان در استان بوشهر در فرمانداری بوشهر صورت میگیرد.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس حوزههای علمیه کشور که هماکنون نیز به عنوان نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرنگان رهبری حضور دارد، با حضور در فرمانداری شهرستان بوشهر، برای حضور در انتخابات نامنویسی کرد.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرنگان رهبری پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه ثبتنام برای انتخابات خبرگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری دارای جایگاه ویژهای در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری با بیان اینکه مشخص کردن رهبر از مهمترین رسالتهای مجلس خبرگان است، خاطرنشان کرد: انتخاب مقام معظم رهبری بعد از رحلت امام خمینی (ره) از مهمترین کارکردهای مجلس خبرگان رهبری بوده است.
وی با آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و بیان اینکه در شرایط کنونی نیازی به اقدام خاصی در مجلس خبرگان در این زمینه وجود ندارد، اضافه کرد: رهبری بزرگ و بادرایت داریم و هر چه به پیش میرویم بیشتر به درایت ایشان پی میبریم.
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