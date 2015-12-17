امروز مهم ترین وظیفه در دفاع اسلام حفظ وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت ا...نورمفیدی ظهرپنج شنبه در مراسم نکوداشت شهدای اهل سنت شمال کشور در گرگان گفت: دست های بسیاری از اوایل انقلاب در کار بود تا انسجام و همدلی بین شیعه و سنی را در کشور خدشه دار کند ولی تاکنون دشمنان موفق نشده اند و این اتحاد و همدلی بین شیعه و سنی تا امروز ادامه دارد.

امام جمعه گرگان با بیان این که ما امتی نیستیم که در دام دشمن بیفتیم، گفت: امروز ما دشمنان قسم خورده ای داریم که دام بزرگی برای مسلمانان پهن کرده اند و ما وظیفه داریم که نشان دهیم امتی بیدار و آگاه هستیم و در دام دشمنان نمی افتیم.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: امروز عده ای تکفیری و وهابی به نام اسلام جنایت می کنند، مردم را سر می برند و به کوچک و بزرگ و حتی طفل شیرخواره هم رحم نمی کنند، امروز شیعه و سنی باید از این جنایت ها تبری بجویند.

وی افزود: انقلاب ما تنها انقلاب شیعی نبود بلکه انقلاب اسلامی با شعار"استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " بود و این انقلاب برای احیای اسلام انجام شد.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: ایران اسلامی در سخت ترین و حساس ترین مقاطع کشور از جمله موضوع برجام بر اساس و اصول انقلاب اسلامی تاکید داشته است.همچنین ایران تنها کشوری است که از انقلاب ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: این انقلاب همواره مدافع مظلومان جهان بوده است و ما امیدوار هستیم همچنان پایگاهی متسحکم برای همه مظلومان جهان باشد.