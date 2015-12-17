استان زنجان دارای چهار حوزه انتخابیه اصلی است

بهروز مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر به ثبت نام پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان اشاره کردوافزود: ثبت نام در استان زنجان از امروز آغاز شده و ثبت نام ازداوطلبان مجلس شورای اسلامی هم از ۲۸ آذرماه شنبه آغازمی شود.

وی اظهار کرد: در استان زنجان چهار حوزه انتخابیه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی داریم و داوطلبان می توانند به چهار حوزه زنجان، ماهنشان، ابهر و خدابنده مراجعه کرده و مدارک خود را ارایه کنند.

مدیرکل انتخابات استانداری زنجان گفت:۳۰ نفر ازهر حوزه انتخابیه اعضای مجلس خبرگان هر حوزه انتخابیه از طریق هیات اداری که شامل فرمانداری، دادستان استان و مدیر کل ثبت احوال استان زنجان مشخص می شود و به هیات نظارت استان ارسال می شود و این هیئت هم ۴۸ ساعت وقت دارد در خصوص احراز صلاحیت معتمدین مردم اظهار نظر کند.

مهدوی تاکید کرد: از بین این ۳۰ نفر ۸ نفر به عنوان معتمدین مردم انتخاب می شوند و این افراد از اقشار مختلف جامعه هستند که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

مدیرکل انتخابات استانداری زنجان گفت: براساس ماده ۲۸ انقلاب خبرگان، هیئت اجرایی با ترکیب دادستان و مدیر کل ثبت احوال و فرماندارزنجان و ۸ نفر از معتمدین تشکیل می شود.

مهدوی افزود: باید زمینه حضور حداکثری و پر رنگ مردم در انتخابات تمهیدات لازم انجام شود و برنامه‌ریزی مناسب برای آسیب‌های پیش‌روی انتخابات را مد نظر قرار دهیم.