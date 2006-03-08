  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري در گفتگو با "مهر":

پرستاران دچار بيماري هاي شغلي مي شوند

پرستاران دچار بيماري هاي شغلي مي شوند

استرس و اضطراب محيط هاي درماني به همراه فشار شغلي ، موجب مي شود در دراز مدت تمامي پرستاران به بيماريهاي جسمي و روحي مبتلا شوند.

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با مقايسه شغل پرستاري و ساير مشاغل ، افزود: فضاي كاري پرستاران ماهيتا يك محيط غم بار و پراسترس است كه در دراز مدت بر جسم و روان افراد شاغل تاثير منفي مي گذارد.

محمد شريفي مقدم ، حجم كاري بالا ، حقوق پايين و نداشتن جايگاه مديريتي را دلايل افت انگيزه شغلي پرستاران دانست و خاطر نشان كرد: فشار كاري باعث شده است تقريبا تمامي پرستاران با سابقه بيش از 12 سال ، با بيماريهاي جسمي يا رواني دست به گريبان باشند و همين امر بر كيفيت كاري آنان تاثير گذاشته است.

شريفي مقدم تصريح كرد: امنيت كاري پايين و توقع هاي خارج از شرح وظايف در بخش خصوصي ، باعث شده انگيزه كاري پرستاران در اين مراكز حتي پايين تر از مراكز دولتي باشد.

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري در پايان اظهار داشت: در دسترس ترين عضو تيم درماني ، پرستار است و بالاجبار، ضعف مديريتي ساير گروهها را به دوش مي كشد. 

کد مطلب 300256

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها