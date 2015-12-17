آثار آیت الله عطاردی قوچانی حیات باقی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی در پیام خود به همایش ملی «عطارد خراسان» بزرگداشت ۷۰ سال مجاهدت علمی «آیت‌الله عزیزالله عطاردی قوچانی» در مشهد آورده است: امام صادق(ع) در تبیین اهمیت جمع آوری احادیث اهل بیت(ع) نسبت به زراره و محمد بن مسلم که از راویان حدیث بوده‌اند، فرموده‌اند: «اگر این دو نفر نبودند احادیث پدرم امام باقر(ع) از بین می‌رفت».

در ادامه این پیام آمده است: این خدمات گسترده در جمع‌آوری احادیث تا زمان ما ادامه یافته است، همچنان‌که مرحوم کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، در زمان گذشته و آیت‌الله بروجردی در زمان ما و آیت‌الله عطاردی نیز ادامه دهنده همین راه بوده‌اند.

آیت الله سبحانی در ادامه بیان کرده است: فقید سعید حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج شیخ عزیزالله عطاردی به حق یکی از شاخصه های قرن ما بود و ایشان نخستین کسی بودند که در عصر حاضر مسندنویسی را آغاز کرده و پس از این کار، مسانید ائمه(ع) که از ارزشمندترین کتاب‌هاست را به طور جداگانه به نگارش درآورده است که من خودم در بیان مطالب به کتاب‌های ایشان ارجاع داده‌ام.

این مرجع بزرگ جهان تشیع آورده است: با توجه به حدیث پیامبر اکرم(ص) با این مضمون که «اسلام با ۱۲ خلیفه عزیز می شود»؛ این حدیث را بخاری و مسلم در کتاب‌های خود آورده‌اند که اگر بخواهیم این ۱۲ نفر را تعیین کنیم، از چهار نفر اول که بگذریم بقیه آن‌ها از اموی‌ها و یا عباسی‌ها و انسان‌های خونریز هستند اما با در دست داشتن مسانید ائمه(ع) می‌توانیم بگوییم که منظور پیامبر(ص) از این ۱۲ نفر چه کسانی بوده است.

وی در ادامه این پیام بیان کرده است: یکی از صفات بارز ایشان سختکوشی بوده که شرط اول هر تحقیق است به طوری که برای احیای کتاب رافعی که اهل قزوین است، به هند سفر کرد و مشقات بسیاری کشید و جا دارد که حضرت ولی عصر(عج) همان بیانات و اشعاری را که در مورد شیخ مفید فرموده‌اند در شأن ایشان(آیت‌الله عطاردی) نیز بفرمایند.

آیت الله سبحانی نیا در پایان پیام خود تاکید کرده است: ایشان فردی نمونه بودند که به تنهایی راه خود را ادامه داد و آثاری از خود به جا گذاشت که حیات باقی دارد.