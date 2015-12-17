به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دوایی در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ با اشاره به آسیب هایی که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با آن روبرو است، گفت: یکی از مهمترین این مسائل به تفاوت شرکت های صنعتی و شرکت های فناوری اطلاعات مربوط به می شود و اگر این تفاوت را درک نکنیم مسیر را به اشتباه می رویم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: کسب و کارهای نو پا نیازمند مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت هستند و حمایت در مسیر توسعه این شرکت ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تبدیل یک ایده به محصول و تجاری شدن آن در بازار نیازمند صرف زمان است، خاطرنشان کرد: این زمان برای شرکت های نو پا، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات از ۵ تا ۱۰ سال متغیر است و برای مثال شرکت های فعال در حوزه اپلیکیشن باید ۲ سال زمان صرف کنند تا ایده شان به محصول تبدیل شود.

دوایی سرعت بالای به روز شدن را از جمله مشکلات شرکت های فناوری در کشور عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع یکی از مشکلاتی است که در ابتدای راه اندازی استارتاپ ها به چشم می خورد و وزارت ارتباطات می تواند با اقدامات حمایتی و مشاوره های لازم این مشکلات را برای این شرکت ها کاهش دهد.