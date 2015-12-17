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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۷

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد:

مهمترین آسیب‌های توسعه فناوری اطلاعات در ایران

مهمترین آسیب‌های توسعه فناوری اطلاعات در ایران

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: توسعه شرکت‌های فناوری اطلاعات با شرکت‌های صنعتی متفاوت است و اشتباه گرفتن این مسیر توسعه، این بخش را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دوایی در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ با اشاره به آسیب هایی که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با آن روبرو است، گفت: یکی از مهمترین این مسائل به تفاوت شرکت های صنعتی و شرکت های فناوری اطلاعات مربوط به می شود و اگر این تفاوت را درک نکنیم مسیر را به اشتباه می رویم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: کسب و کارهای نو پا نیازمند مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت هستند و حمایت در مسیر توسعه این شرکت ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تبدیل یک ایده به محصول و تجاری شدن آن در بازار نیازمند صرف زمان است، خاطرنشان کرد: این زمان برای شرکت های نو پا، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات از ۵ تا ۱۰ سال متغیر است و برای مثال شرکت های فعال در حوزه اپلیکیشن باید ۲ سال زمان صرف کنند تا ایده شان به محصول تبدیل شود.

دوایی سرعت بالای به روز شدن را از جمله مشکلات شرکت های فناوری در کشور عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع یکی از مشکلاتی است که در ابتدای راه اندازی استارتاپ ها به چشم می خورد و وزارت ارتباطات می تواند با اقدامات حمایتی و مشاوره های لازم این مشکلات را برای این شرکت ها کاهش دهد.

کد مطلب 3002567

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