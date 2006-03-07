رزمايش بزرگ سپاهيان محمد(ص) فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين رزمايش در بزرگراه خليج فارس، منطقه عمومي قم برگزار خواهد شد و هدف اصلي آن، مبارزه با تحركات ، انهدام سريع دشمن، جلوگيري از ورود دشمن به مكان‌ هاي حساس و حياتي و نحوه مقابله با آن است .

همچنين براي اولين بار قرار شده است تا گردان ‌ها به صورت خودجوش از تهران حركت و خودشان هم محل اسكان را تعيين كنند. همچنين براي نخستين بار است كه گردان ‌ها با توانمندي ‌هاي وزارتخانه‌ مربوطه، خود براي رزمايش آماده مي ‌كنند،

به گزارش "مهر"، فن ‌آوري اطلاعات بسيج وزارتخانه ها نيز با دو هزار شماره خط تلفن و طراحي خود بسيج نيز در اين رزمايش مورد استفاده قرار مي گيرد.

بنا بر اين گزارش ،صبح فردا همه گردان‌ هاي عاشورا در وزارتخانه ‌ها و سازمان‌ هاي خود تجمع كرده و بعد از آن راهپيمايي كوتاهي را در وزارتخانه‌ ها به منظور اعلام انزجار در توهين به ساحت پيامبر اكرم (ص) و محكوميت اقدام تروريستي و جنايتكارانه انفجار حرم مطهر امام هادي (ع) و امام حسن عسكري (ع)‌ برگزار خواهند كرد و نهايتا تمامي نيرو‌ها تا ساعت سه بعد ازظهر در حرم مطهر امام (ره) جمع مي‌ شوند تا تجديد بيعتي با روح بلند حضرت امام (ره) داشته باشند.

بعد از زيارت حرم مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي، بسيجيان با حركت به سمت قم به منظور ديدار با مراجع قم رهسپار اين شهر مي‌ شوند و سپس به زيارت حرم مطهر حضرت معصومه خواهند رفت.

در روز دوم نيز پس از صبحگاه مشترك در منطقه رزمايش ، گردان ‌ها مسلح شده و آخرين ساماندهي و حركت به منطقه ‌اي كه از پيش تعيين شده است صورت مي‌ گيرد.

به گزارش مهر،در اين رزمايش از سلاح‌ هاي سبك، نيمه ‌سنگين و و وسايل حمل و نقل زميني و هوايي همچون هلي ‌كوپتر نيز استفاده مي‌ شود.