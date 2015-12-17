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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

رنج نامه شیعیان نیجریه در شعر شاعران_۱؛

ای پیر! نام بت شکنی داری

ای پیر! نام بت شکنی داری

«ابراهیم در آتش» عنوان سروده‌ای از مهدی سیار است که درباره شیعیان نیجریه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدمهدی سیار شاعر و ترانه‌سرای جوان کشور، نخستین کتاب خود را در سال ۱۳۸۸ با عنوان بی‌خوابی عمیق منتشر کرد و با انتشار کتاب حق السکوت توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در دوره بیست و نهم به دست آورد.

شعر ابراهیم در آتش سروده ای از وی درباره کشتار شیعیان نیجریه است.

پیر سپید موی سیه فام!

میراثدار رنج هزاره

ای کوه داغدار!

آتشفشان بغض هماره

اینک مبارکت

تاوان مهر حیدر کرار!

او گفته بود خود:

گر کوه دوستدار من آید

صد پاره میشود!

اینک مبارکت

در زیر سنگ واقعه ذکر احد احد

ای پیر! نام بت شکنی داری

بر تو سلام باد

وین آتش همیشه بر ابراهیم

برد و سلام باد

کد مطلب 3002573
سیامک صدیقی

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