به گزارش خبرگزاری مهر،محمدمهدی سیار شاعر و ترانه‌سرای جوان کشور، نخستین کتاب خود را در سال ۱۳۸۸ با عنوان بی‌خوابی عمیق منتشر کرد و با انتشار کتاب حق السکوت توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در دوره بیست و نهم به دست آورد.

شعر ابراهیم در آتش سروده ای از وی درباره کشتار شیعیان نیجریه است.

پیر سپید موی سیه فام!

میراثدار رنج هزاره

ای کوه داغدار!

آتشفشان بغض هماره

اینک مبارکت

تاوان مهر حیدر کرار!

او گفته بود خود:

گر کوه دوستدار من آید

صد پاره میشود!

اینک مبارکت

در زیر سنگ واقعه ذکر احد احد

ای پیر! نام بت شکنی داری

بر تو سلام باد

وین آتش همیشه بر ابراهیم

برد و سلام باد