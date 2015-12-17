متلاشی شدن سه باند فروش اشياء تاريخی در چهارمحال و بختياری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، محمد چگنی از متلاشی كردن سه باند در نيمه اول سال جاری در شهرستان های لردگان، فارسان و كيار خبر داد و اظهار داشت: ۱۴ نفر در پی متلاشی كردن اين باندها در حين حفاری، تخريب و فروش اشياء دستگير شدند.

وی در ادامه با بيان اينكه پنج هزار و ۸۳۳ مورد سركشی از آثار تاريخي استان شامل ابنيه، محوطه و تپه های تاریخی طي شش ماه اول سال صورت گرفته است، گفت: كاهش حفاری های غير مجاز، تخريب آثار و فروش اشياء تاريخي در استان تعامل و همكاري عموم مردم را مي طلبد.

فرمانده يگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری حفظ آثار تاريخی را حفظ هويت، اصالت و فرهنگ مردم استان دانست و افزود: تكميل سيستم هاي حفاظتی و ارتقاء تجهيزات يگان از ديگر برنامه هاي اين يگان به شمار می روند.