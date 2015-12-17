همه‌ مجریان انتخابات موظف به اجرای قانون هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در حاشیه‌ این بازدید در جمع فرمانداران استان گیلان با بیان اینکه از ماه های گذشته مقدمات انتخابات پرشور در استان فراهم شده است، اظهار کرد: در نخستین روز از ثبت نام خبرگان رهبری از همه‌ علما و فاضلانی که احساس می‌کنند می توانند در این جایگاه حضور یابند دعوت می‌کنیم تا برای پررنگ کردن فضای رقابتی در نام نویسی حضور یابند.

وی افزود: همه‌ مجریان انتخابات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مستقل موظف به اجرای قانون هستند و آماده‌ هستیم تا براساس قانون، انتخابات را برگزار کنیم.

استاندار گیلان خاطر نشان کرد: انتخابات بر اساس نگاه دولت و تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حق الناس بودن آرای مردم، برگزار می شود.

نجفی با بیان اینکه مجموعه اقدامات دولت تدبیر و امید برای تزریق روحیه‌ امید و آرامش در جامعه، بسترهای انتخابات پرشور را فراهم می‌کند، تصریح کرد: فضای کنونی برای حضور قوی داوطلبان و مردم در انتخابات مناسب است و انشاء ا... شاهد انتخابات آرام، رقابتی با حضور حداکثری خواهیم بود.

ثبت نام از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ساعت هشت صبح پنج شنبه آغاز شده و واجدین شرایط قانونی می توانند به مدت هفت روز در مهلت مقرر و در وقت اداری شخصاً یا بوسیله نماینده خود که کتباً معرفی شده باشد به فرمانداری رشت مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.