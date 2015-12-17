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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری:

۴۳۰۰هکتار اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت ذرت اختصاص دارد

۴۳۰۰هکتار اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت ذرت اختصاص دارد

شهرکرد - مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: چهار هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی استان چهارمحال و بختیاری به کشت ذرت و تولید ذرت علوفه ای اختصاص دارد.

سیروس بیک بکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی استان چهارمحال و بختیاری به کشت ذرت  و تولید ذرت علوفه ای اختصاص دارد، اظهار داشت: اراضی زیر کشت ذرت استان توسط کشاورزان به کشت ذرت علوفه ای اختصاص پیدا می کند که ذرت علوفه ای برای مصرف دامداری ها تولید می شود.

وی افزود: ذرت علوفه ای در سیلوها دامداری ها ذخیره سازی می شود و در جیره گاو های شیری برای بالا بردن تولید و کیفیت شیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: امسال در استان چهارمحال و بختیاری ۲۳۰ هزار تن ذرت علوفه ای در سطح استان تولید شده است که این میزان ذرت علوفه ای برای مصرف دامداری ها استان چهارمحال و بختیاری و استان های همجوار مورد استفاده قرار گرفته است.

سیروس بیک بکان تاکید کرد: ذرت علوفه ای تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری به واسطه بهره گیری از شرایط آب و هوایی این استان و مصرف آب کافی از کیفیت بالایی برخوردار است.

 

کد مطلب 3002585

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