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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

استاندارقزوین:

فعالیت های اقتصادی بدون همراهی بانکها به نتیجه نمی رسد

فعالیت های اقتصادی بدون همراهی بانکها به نتیجه نمی رسد

قزوین- استاندار قزوین گفت: سیستم بانکی قلب نظام اقتصادی است و بدون همراهی آنها هیچ طرح و برنامه و فعالیتی به نتیجه نمی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک ها که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به نتیجه مذاکرات هسته ای و دستاوردهای آن اظهارداشت: به لطف خداوند مذاکرات به خوبی انجام شد و pmd بسته شد و هم اکنون شاهد حل شدن پی در پی مسائل و مشکلات و بازشدن گره های ناشی از تحریم ها هستیم  و بزودی آثار این اقدامات در جامعه نمایان خواهد شد.

وی افزود: باید در استان هم برای شرایط پس از برجام آماده باشیم و بستر لازم را برای حل مشکلات اقتصادی و حل مسائل صنعتی و پذیرش سرمایه گذار فراهم کنیم.

همتی گفت: نقش بانکها در توسعه و پیر شفت انکار ناپذیر است و اگر این سیستم با برنامه های اقتصادی همراهی نکند هیچ کاری به سرانجام نخواهد رسید.

استاندار بیان کرد:اداره استان بدون همراهی، تعامل و همدلی بانک ها با مدیریت ارشد استان امکان پذیر نیست و هرگونه حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت استان در محورهای مختلف نیازمند مشارکت و حمایت مجموعه بانک هاست.

وی بیان کرد: گزارش تسهیلات و معوقات بانکی واحدهای تولیدی بسیار نگران کننده است لذا مدیران دستگاه های مسئول و بانک ها باید به عنوان حلقه های یک زنجیره و مجموعه با یکدیگر در ارتباط و تعامل باشند و برای کارایی و بهره وری هرچه بیشتر واحدهای تولیدی چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند تا شاهد جامعه ای موفق در حوزه اقتصادی باشیم.

همتی یادآورشد: مدیران دستگاه ها و روسای بانک ها باید در تصمیم گیری و جهت گیری های خود نگاهی جامع، دقیق و همه جانبه و استانی به مسائل داشته باشند تا دغدغه های استان در محورهای مختلف کاهش پیدا کند.

استاندار تصریح کرد: اگر دستگاه های اجرایی اقدامات و فعالیت های خود را به خوبی پیش ببرند، شاهد پیشرفت در سطوح مختلف خواهیم بود.

همتی گفت: باید در مسائل و مشکلات استان و نحوه برخورد با آن به درک واحدی برسیم و در حال حاضر مسائل کارگری و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی ما را نگران کرده که بی توجهی به آن پیامدهای زیادی دارد و می تواند موجب آسیب های اجتماعی، مشکلات خانوداگی از جمله طلاق و خشونت در خانواده ها شود.

استاندار افزود: برخی از واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن مدیریت صحیح و نبود بازارفروش محصولات با مشکلاتی مواجه هستند که در این راستا می توان با برگزاری دوره های آموزشی شیوه ها و فنون بازاریابی و فروش محصولات را به آنها آموزش داد و در کنار آن دولت باید زمینه های ورود دانش آموختگان رشته های بازاریابی به واحدهای تولیدی و صنعتی را هم فراهم کند.

همتی تصریح کرد: مدیران عامل بانک ها باید نقش مشاور را برای مدیریت ارشد استان ایفا کنند تا استاندار با اطلاعات و آمادگی بالا بتواند در سطوح ملی و کشوری از منافع استان دفاع کند و پیگیر مسائل و مشکلات اقتصادی باشد.

استاندار تاکید کرد: نگاه مدیران در تصمیم گیری باید مبتنی بر آینده نگری باشد و مشکلات جامعه را مشکل خانواده و فرزندان خود نیز بدانند و تلاش کنند مسائل استان را با تعامل و همکاری با واحدها حل و فصل کنند و هر موضوع کوچکی را به تهران ارجاع ندهند.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی به مدیرانی خلاق، نوآور، تحول گرا و خوش فکر و جسور نیازمندیم و دولت از این مسئولان حمایت می کند و ما نیز وظیفه داریم پشتیبان مدیران کارآمد باشیم.

همتی بیان کرد: کار اجرایی، بسیار سخت و پیچیده است و باید مدیران جرات و شجاعت تصمیم گیری داشته باشند تا بتوانیم این دوران و مقطع سختی را که نظام و جامعه با آن روبروست با موفقیت و به خوبی پشت سر بگذاریم.

استاندار گفت: برخی از واحدهایی که در استان مستقر شده اند و مشکلاتشان در استان رسیدگی می شود حساب های بانکی خود را در تهران متمرکز کرده اند که این واحدها باید شناسایی شود تا بتوانیم در استان بدرستی تصمیمی گرفته و مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: واحدهایی که از خدمات، امکانات و تسهیلات استان استفاده می کنند باید دفاتر و حساب های بانکی خود را به قزوین منتقل کنند تا بتوانیم تسهیلات و خدمات لازم را به آنها ارائه کنیم و این واحدها در اولویت دریافت خدمات خواهند بود.

در این جلسه مدیران عامل بانک های استان گزارشی از اقدامات و فعالیت های بانکی خود در بخش های مختلف ارائه کردند.

 

کد مطلب 3002586

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