مدالهاي طلا برگردن شناگران باشگاه فولاد سپاهان اصفهان

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات با حضور تيمهاي فجرسپاه، شهرداري اصفهان، فولاد مباركه سپاهان، ذوب آهن اصفهان، استخرآفتاب و استخرفرهنگيان از10 اسفندماه آغاز شد و نتايج ذيل بدست آمد:

رده سني 8 تا 10 سال :

فولاد مباركه سپاهان با 207 امتياز مقام اول.

ذوب آهن اصفهان با 177 امتياز مقام دوم

استخر فرهنگيان با 162 اميتاز مقام سوم.

گفتني است: تمام مدال هاي طلاي اين رده سني به شناگران فولاد مباركه سپاهان تعلق گرفت.

رده سني 11 تا 12 سال:

فولاد مباركه سپاهان با 274 امتياز مقام اول

استخر فرهنگيان با 209 امتياز مقام دوم

ذوب آهن اصفهان با 206 امتياز مقام سوم.

شايان ذكر است كليه مدالهاي طلا و نقره رده سني 11 تا 12 سال به شناگران فولاد مباركه سپاهان تعلق گرفت.

رده سني 12 تا 14 سال:

ذوب آهن اصفهان با 305 امتياز مقام اول

فولاد مباركه سپاهان با 302 امتياز مقام دوم

فجر سپاه با 228 امتياز مقام سوم

رده سني 15 سال به بالا:

ذوب آهن اصفهان با 337 امتياز مقام اول

فولاد مباركه سپاهان با 284 امتياز مقام دوم.

فجر سپاه با 207 امتياز مقام سوم.

لازم به ذكر است: دراين مسابقات فولاد مباركه سپاهان درمجموع موفق به كسب 1067 امتياز ذوب آهن 1025 امتياز، فجرسپاه 553 امتياز- شهرداري اصفهان 475 امتياز و استخر رهنان 371 امتياز نائل آمدند. مربيگري تيم سپاهان به عهده خانم فرنوش دهموبد و سرپرستي آن بعهده خانم فاطمه حسام مي باشد.