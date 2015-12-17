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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۹

وزیر کشور پاکستان:

در اسلام آباد « بلک واتر» و آژانس های کشورهای بیگانه وجود ندارند

در اسلام آباد « بلک واتر» و آژانس های کشورهای بیگانه وجود ندارند

چودری نثار علی گفت: تمام خانه ها در اسلام آبلاد تحت کنترل ماست و در پایتخت عوامل « بلک واتر» یا افراد آژانس اطلاعاتی امنیتی کشورهای بیگانه وجود ندارند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان در سخنرانی خود در پارلمان ملی گفت: تروریستها در حال فرار از پاکستان هستند ولی هنوز جنگ برعلیه تروریسم به پایان نرسیده است. ما باید همیشه برای مبارزه با تروریستها آماده باشیم.  

 وی در ادامه افزود: قبلاً هر هفته در کشور انفجارهای تروریستی رخ می داد اما حالا اوضاع تحت کنترل است. تمام خانه ها در اسلام آبلاد تحت کنترل ماست و در پایتخت عوامل «بلک واتر» یا افراد آژانس های اطلاعاتی امنیتی کشورهای بیگانه وجود ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: سازمان ثبت احوال پاکستان برای کسانی که کارت شناسایی ندارند امکانی فراهم آورده است که آنها بتوانند به صورت الکترونیکی درخواست خود را به ثبت برسانند. قبلاً اتباع بیگانه بدون  تشریفات اداری به وزارت کشور رفت و آمد داشتند اما حالا به هر کسی اجازه ورود به وزارت کشور داده نمی شود. کارمندان وزارت کشور نمی توانند بدون اجازه قبلی در مراسم کشورهای خارجی حضور یابند و یا بدون اجازه به کشورهای دیگر سفر کنند.

 

کد مطلب 3002591
علی کاووسی نژاد

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