به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رزمجو بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر به میزبانی شهر جم اظهار داشت: شوراهای اسلامی خدمتگزاری به مردم را افتخاری برای خود بدانند.

وی با بیان اینکه مردم‌داری سخت است گفت: نباید مسئولان، ملت را به بازی بگیرند و همه در چارچوب قانون و با تلاش، برای حفظ نظام اسلامی که به فرموده امام خمینی (ره) اوجب واجبات است تلاش کنند.

رزمجو در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های دولت بر اساس تدبیر و امید است، تصریح کرد: امروز دولت با منطق و عزت و اقتدار با دنیا تعامل دارد و تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، دستاورد بزرگی است.

موفقیت دولت در سیاست خارجی

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر بیان داشت: نمی توانیم در کشور زندگی کنیم و به دور خود حصار بکشیم؛ وعده های دولت در زمینه سیاست خارجه با رهنمودهای مشفقانه رهبری در حال محقق شدن است.

وی بسته شدن پرونده ظالمانه هسته ای ایران در آژانس بین المللی را یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران عنوان کرد و گفت: دولت در شرایط سخت از جمله قیمت پایین نفت و همچنین تورم بالای اقتصادی در آستانه شروع به کار دولت، در حال تلاش برای رفع مشکلات مردم است.

حجت الاسلام حسین رزمجو خاطرنشان کرد: دولت و کارگزاران انتخابات به عنوان امانت داران مردم تلاش خواهند کرد زمینه انتخاباتی پرشور و سالم و عزت آفرین فراهم کنند و همه گروه‌ها و جناح‌ها که دل در گرو پیشرفت این آب و خاک دارند می‌توانند حضور داشته باشند.

روستاهای بالای ۵۰۰ نفر صاحب زمین فوتبال می شوند

وی عملکرد استاندار بوشهر را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: چهار وزیر دولت به صورت کتبی از تلاش‌ها و برنامه‌های استاندار تمجید و تقدیر کرده‌اند.

رزمجو در زمینه امید و نشاط اجتماعی از ایجاد زمین های چمن و همچنین بوستان امید در بسیاری از شهرها و روستاهای استان بوشهر خبر داد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر با بیان اینکه تمام روستاهای بالای ۵۰۰ نفر صاحب زمین فوتبال می شوند گفت: سال گذشته ۸۷ زمین چمن مصنوعی در استان احداث شده است.

ساخت ۱۰ چمن مصنوعی در جم

رزمجو به اجرای ۳۷۰ بوستان امید در استان خبر داد و گفت: در دهه فجر ۱۰ چمن مصنوعی در جم احداث می شود.

وی گفت: سرانه فضای سبز در شهرهای استان بوشهر ۳ متر است که با اجرای طرح های بوستان امید سرانه فضای سبز برای هر نفر در شهرهای استان بوشهر به ۸ متر می رسد.

رزمجو با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: پروژه های بزرگ در زمینه راه ها در حال اجرا است که انتظار می رود تا دو سال آینده اکثر آنها افتتاح شوند.

افزایش قابل توجه اعتبارات شهرداری جم

سید احمد علمداری شهردار جم نیز در ابتدای نشست روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری جم گفت: سرانه فضای سبز در شهر جم برای هر نفر ۲۱ متر مربع است که آمار قابل توجه است.

علمداری از افزایش قابل توجه اعتبارات شهرداری جم در سال گذشته خبر داد و گفت: چندین پروژه نیز در دهه فجر در شهر جم افتتاح می شود.

پنجمین جلسه مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر امروز در شهر جم برگزار شد.