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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بانک ها نقش مهمی در توسعه روستاهای چهارمحال و بختیاری دارند

بانک ها نقش مهمی در توسعه روستاهای چهارمحال و بختیاری دارند

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بانک ها نقش مهمی در توسعه روستاهای استان چهارمحال و بختیاری می توانند ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر پنج شنبه در نشستی با مدیران بانکی استان با اشاره به اینکه بانک ها نقش مهمی در توسعه روستاهای استان چهارمحال و بختیاری می توانند ایفا کنند، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان ها پر جاذبه است و زمینه توسعه گردشگری را دارد.

وی افزود: روستاهای استان چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های گرشگری و تاریخی بسیاری هستند که باید با توسعه زیرساخت ها زمینه ورود گردشگر و مسافر را به روستاهای استان فراهم کرد.

ارائه خدمات بانکی در روستاها می تواند زمینه توسعه روستاها را فراهم کند

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه زیرساخت ها از جمله ارائه خدمات بانکی در روستاها می تواند زمینه توسعه روستاها را فراهم کند.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: باید زمینه را برای سرمایه گذاری در سطح استان توسط بخش خصوصی فراهم کرد و تلاش کرد که سرمایه گذاران جذب استان شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ظرفیت ها و پتانسیل های استان باید مورد بهره برداری قرار گیرد و باید تلاش کرد که ظرفیت های استان مورد سرمایه گذاری قرار گیرد تا سرعت توسعه و پیشرفت استان شتاب بگیرد.

وی اظهار داشت: در دولت تدیبر و امید تلاش های بسیاری برای جذب سرمایه گذار در سطح استان انجام شده است و بسیاری از موانع سد راه توسعه استان برداشته شده است.

کد مطلب 3002598

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