به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال اهواز و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را تیم تراکتورسازی با نتیجه دو بر صفر به سود به پایان برد.

* این بازی را جمشید محمدی با کمک محمدرضا امینی و جلیل شعرانی و نظارت حسن کامرانی فر قضاوت کرد و در این بازی به شجاع خلیل زاده(۱۸)، آگوستو سزار (۴۵)، شاهین ثاقبی(۴۲) و مهرداد بایرامی(۷۷) از تراکتورسازی و عادل کلاه کج (۵۷) از استقلال اهواز کارت زرد نشان داد.

* استقلال اهواز در این دیدار با ترکیب: لوییز فرناندو، سعید قزل (۵۷ محمد اسماعیل نظری)، مهدی اسلامی، طالب ریکانی، علی هلیچی، حسین بهرامی، رضا ایار(۵۳ غلامعباس آشوبی)، عادل کلاه کج، شاهین مجیدی (۷۳ رضا بهمئی)، میلاد پاک پرور و محمد غلامی به میدان رفتند.

* تراکتور سازی نیز با ترکیب: محمد رضا اخباری، سعید آقایی، سینا عشوری، خالد شفیعی، شجاع خلیل زاده (٣٥ میرهانی هاشمی)، علی حمودی، بختیار رحمانی، آگوستو سزار (۴۶ سامان نریمان جهان)، شاهین ثاقبی، سروش رفیعی و مهرداد بایرامی (فردین عابدینی ۸۸) در برابر حریف صف آرایی کرد.

* بازیکنان استقلال اهواز با در دست داشتن تصویر شهیدان احمدی، پدر و برادر پزشک تیم‌شان، وارد زمین شدند. امروز سالگرد شهادت این افراد است.

*پرویز کریمی که یکی از بهترین های این فصل استقلال اهواز به شمار می رود در این بازی نیمکت نشین بود و لوییز فرناندو به عنوان دروازه بان اصلی به میدان رفت.

* علی حمودی توانست در دقیقه چهار بازی برابر استقلال اهواز اولین گل هفته پانزدهم را به ثمر برساند. حمودی توانست سانتر فوق العاده سروش رفیعی را با ضربه سر به گل تبدیل کرد. حمودی سابقه بازی در تیم استقلال اهواز را در کارنامه دارد.

* علی حنطه سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در این بازی از روی سکوها تیمش را هدایت می کند و از نشستن روی نیمکت تیمش محروم بود.

* امیر قلعه نویی در بازی دومش همراه با تراکتور سازی به عنوان سرمربی باز هم باید برابر تیم سابقش و این بار استقلال از نوع اهواز قرار بگیرد. تراکتورسازی هفته قبل و در اولین بازی که امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی بالای سر خود می دید در برابر استقلال تهران متوقف شد.

* شجاع خلیل زاد یکی از بازیکنان خوب تراکتورسازی در این بازی در دقیقه ۳۳ مصدوم شد و بالافاصله به بیمارستان منتقل شد هر چند خبر رسید که حال وی چندان وخیم نیست و با مشکل خاصی مواجه نبود.

* علی حمودی، بختیار رحمانی و سروش رفیعی با چمن ورزشگاه تختی آشنا هستند و بارها با لباس تیم فوتبال فولاد خوزستان در این ورزشگاه بازی کرده اند. امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی تبریز هم سابقه هدایت همین تیم استقلال اهواز در لیگ برتر را در کارنامه دارد و با جو اهواز و این ورزشگاه بیگانه نیست.

* استقلال اهواز با استفاده از چند بازیکن جوان و دونده خود مثل علی هلیچی حملات زیادی را روی دروازه حریف پایه گذاری کرد ولی موفق به گلزنی نشد در حالیکه تراکتورسازان با استفاده از بازیکنان با تجربه خود مثل علی حمودی به راحتی موفق به گلزنی در این بازی شدند.

* استقلال اهواز با این شکست با همان شش امتیاز در قعر جدول ماند و بیش از پیش به سقوط به لیگ دسته اول نزدیک تر شد.