سومین نشست گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در بلخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خبرگزاری آوا»، این نشست با حضور مقامات افغانستان و خارجی در حالی برگزار شده است که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از گسترش ناامنی از افغانستان به این کشورها ابراز نگرانی کردهاند.
عطا محمد نور، والی بلخ در یک کنفرانس خبری گفت: افغانستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از موقعیت خاصی برخوردار است.
وی در ادامه افزود: مدیریت سالم، حکومتداری خوب و در نتیجه همکاری مردم با نیروهای امنیتی این ولایت توانسته با تامین امنیت مرزها زمینه همکاریهای اقتصادی بیشتر میان کشورهای منطقه فراهم شود.
والی بلخ با اشاره به مبارزه با افراطی گرایی و گسترش مواد مخدر در مناطق مرزی با کشورهای آسیای میانه گفت: زمان آن فرا رسیده تا این همکاریها را پررنگتر کنیم.
گفتنی است که نخستین دور کنفرانس بینالمللی گفتوگوهای افغانستان و آسیای مرکزی دو سال پیش، با شرکت ۲۰ کشور در کابل برگزار شد. مسوولان این اداره می گویند که هدف از این نشست، شناخت متقابل، چگونگی مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آسیای میانه میباشد.
این کنفرانس در حالی برگزار شده که اخیراً کشورهای آسیای مرکزی به خاطر افزایش تهدیدات امنیتی، افزایش کشت موادمخدر و قاچاق آن و همچنین نفوذ افراطی گرایی و تروریستها به آسیای میانه از شمال افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
«ولادمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در نشست سران کشورهای شوروی سابق هشدار داده بود که میبایست برای حملات احتمالی تروریستها از شمال افغانستان آماده باشند.
خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز پیش از این هشدار داده بود که «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی اشرفغنی و «معصوم استانکزی» سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز از حضور شبهنظامیان وابسته به داعش در شمال افغانستان حمایت میکنند.
بر اساس گزارش ایتارتاس، تروریستهای داعش بهوسیله بالگردهای نظامی به مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان انتقال مییابند.
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