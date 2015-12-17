بهزیستی همچنان درگیر مسایل اجتماعی زلزله بم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس بهزیستی بم، تغییر و تحول و انتخاب افراد جدید را راهی برای پیشرفت و استفاده از نظرات و ایده های جدید افراد دانست و گفت: با تلاش همکاران بهزیستی در بم به بسیاری از امور بهزیستی شهرستان بم به خوبی رسیدگی شده و شاهد اتفاقات جدیدی دراین شهرستان هستیم.

وی با اشاره به ادامه تبعات زمین لرزه در جامعه بم افزود: همچنان واحدهای مختلف بهزیستی در حال خدمات دهی به مردم این شهر هستند و این نیازها که به جای مانده از زمین لرزه است هنوز هم وجود دارد.

وی استفاده از نظرات کارشناسان، تعامل با مسئولین شهرستان و ستاد بهزیستی در استان را از راههای موفقیت در انجام مأموریت های بهزیستی در شهرستانها دانست و افزود: بهزیستی تنها نهادی است که پس از گذشت بیش از یک دهه از زلزله دلخراش بم همچنان پیگیر مسایل اجتماعی، در این شهرستان است و این به معنای ایجاد اشتراکات محلی و استانی در شهرستان بم می باشد تا مسایل و مشکلات اجتماعی بهتر وسریعتر حل شود.

صادق زاده اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه مسئولین فعالیت های اجتماعی دربم موثرتر از گذشته ارایه شود.

در این مراسم علیرضا اشرف زاده به عنوان رئیس اداره بهزیستی شهرستان بم معرفی شود.