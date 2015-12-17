سربداران ذره ای از اصول و اعتقادات خود عقب نشینی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر پنجشنبه در پیام خود به کنگره بین المللی سربداران در سبزوار عنوان کرد: سرزمین تاریخی ایران در تاریخ پرتلاطم خود به دفعات مورد تهاجم اقوام و مهاجمان بیگانه بوده و نظر به رادمردی و آزاداندیشی نهضت ها و خیزش های مردمی بسیاری نیز در تقابل با این ظلم و سلطه در تاریخ شکل گرفت که می توان از نهضت سربداران به عنوان یکی از این نهضت های مهم در تاریخ ایران نام برد.

معاون رئیس جمهور در ادامه افزود: به زعم عمده پژوهشگران و تاریخ دانان نهضت سربداران در یکی از سخت ترین دوره های تاریخ این سرزمین پا به عرصه وجود نهاد و تاکید بر اهمیت این دوران به این دلیل نیست که در تاریخ زندگی کنیم بلکه این است که تاریخ را برای آینده می خواهیم.

وی در پیام خود بیان کرد: سربداران در سایه ایمان قوی و یقین به حقانیت اهداف از افق علم و ایمان و فقاهت طلوع کردند و با بهره مندی از سجایای انسانی و فضیلت های اخلاقی به مبارزه با ظلم و بیداد پرداختند و هیچگاه از هیچ قدرتی هراسی به دل راه ندادند و ذره ای از مواضع اصولی و اعتقادی خویش عقب نشینی نکردند و همواره پرصلابت و استوار بر مرام و مسلک خود باقی ماندند.

سلطانی فر اظهار کرد: مایه مباهات است که امروز در شهر کهن و همیشه بیدار سبزوار کنگره ای در جهت شناخت این حرکت سترگ تاریخی و در جهت رجوع به این دوران پرافتخار از تاریخ ایران اسلامی برگزار می شود.