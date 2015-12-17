تندیس «فضل بن شاذان» در نیشابور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تندیس فضل ابن شاذان که به دست توانمند مجسمه ساز نیشابوری علیرضا قدمیاری شکل گرفته است ظهر پنجشنبه در حاشیه برپایی مراسم بزرگداشت این عالم برجسته در نیشابور طی مراسمی رونمایی شد.

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور در حاشیه رونمایی این تندیس بیان کرد: با اهتمام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور تحقیقات این كار دو سال به طول انجامید و با توجه به همایش بزرگداشت فضل بن شاذان نیشابوری تصمیم گرفته شد به مدت 60 روز مجسمه فایبر گلاس فضل بن شاذان نیشابوری ساخته شود.

غلامرضا سلامتی بیان کرد: این كار از ابتدای ماه محرم آغاز شد و روزانه بیش از 7ساعت روی این تندیس توسط استاد علی رضا قدمیاری كار شده است.

وی در خصوص مشحصات این تندیس گفت: وزن این تندیس حدود 300کیلوگرم می‌شود واز فایبر گلاس ساخته شده، و ارتفاع آن یک متر و 20 سانتی متر و عرض آن 50 سانتیمتر است.

وی با بیان اینکه این استاد مجسمه ساز دقت عمل و وسواس زیادی برای آن به خرج داده است افزود: مجسمه‌ساز با هنر خود و قرار دادن آن در مسیر آرامگاه فضل بن شاذان نیشابوری و در دید مردم در واقع به استقبال مردم رفته است.

وی یادآورشد: تاکنون مجسمه ای از فضل بن شاذان نیشابوری ساخته نشده است واین اولین اثر در هنر مجسمه سازی به شمار می رود که توسط استاد علی رضا قدمیاری هنرمند مجسمه ساز نیشابوری ساخته شده است.

سلامتی درباره فعالیت های قدمیاری در عرصه هنر مجسمه سازی بیان کرد: استاد علی قدمیاری هنرمند مجسمه ساز نیشابوری بیش از 20 سال است که فعالیت خود را در زمینه هنر مجسمه سازی آغاز کرده و از او آثار گرانبهایی همچون مجسمه ادوارد فیتز جرالد، شاعر و ادیب انگلیسی ساخته شده که این مجسمه در کشور انگلستان نگهداری می شود ومجسمه حکیم عمر خیام در ارمنستان وهلموت ریتر به سفارش کشور آلمان در آرامگاه عطار نیشابوری نصب گردیده است .

مسئول هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: استاد علیرضا قدمیاری هنرمند مجسمه ساز نیشابوری سال گذشته درسمپوزیوم جهانی مجسمه سازان به عنوان تنها نماینده ایران در کره جنوبی،با ساخت مجسمه ای با موضوع شهید شرکت کرد ورتبه نخست را به خود اختصاص داد.