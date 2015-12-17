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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۲۵

مسابقات واترپلو انتخابی المپیک ریو ۲۰۱۶؛

تیم ملی واترپلوی ایران مقابل عربستان پیروز شد

تیم ملی واترپلوی ایران مقابل عربستان پیروز شد

تیم ملی واترپلوی ایران در دومین روز رقابتهای انتخابی المپیک مقابل عربستان سعودی به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم ملی واترپلوی ایران در دومین روز رقابتهای انتخابی المپیک به مصاف عربستان سعودی رفت. واترپلوئیست های ایران با ارائه یک بازی هماهنگ موفق شدند در تمامی لحظات این مسابقه برتر از حریف کار کنند. شاگردان الکساندر چیریچ در نهایت با نتیجه ۱۸ بر۹ عربستان را شکست دادند.

تیم ملی واترپلوی ایران در نخستین روز رقابتها با نتیجه ۲۳ بر ۲ مقابل ژاپن شکست خورده بود. در همین راستا ملی پوشان ایران باید فردا در سومین دیدار خوب مقابل چین به آب بزنند.

در این دوره از رقابت‌های انتخابی المپیک تنها یک تیم جواز حضور در المپیک ریو ۲۰۱۶ را خواهد داشت.

برنامه ادامه مسابقات ایران به این شرح است:

روز سوم (۲۷ آذر ۱۳۹۴): ایران – چین

روز چهارم (۲۸ آذر ۱۳۹۴): استراحت

روز پنجم (۲۹ آذر ۱۳۹۴) قزاقستان – ایران

کد مطلب 3002627

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