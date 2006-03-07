جعل رژيم صهيونيستي بزرگترين صدمه به جهان اسلام در همسايگي اردن بود/ ايران با تمام توان از آرمان فلسطين دفاع مي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حدادعادل دراين ديدار روابط بين دوكشور جمهوري اسلامي ايران و اردن را دوستانه و برادرانه خواند و گفت: اولويت جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي گسترش بيش از پيش روابط با كشورهاي اسلامي و عربي از جمله اردن هاشمي است.

وي افزود: سفر گروه دوستي اردن - ايران به تهران را مبارك و منشاء خير و اثر مي ‌دانيم و آمادگي خود را براي گسترش روابط سياسي و اقتصادي و فرهنگي و پارلماني اعلام مي ‌كنيم .

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به توطئه ‌هاي دشمنان اسلام درمنطقه و جهان، اظهار داشت : بزرگترين صدمه ‌اي كه در قرن بيستم به عالم اسلام وارد شد، جعل رژيم غاصب اسرائيل در همسايگي اردن بود كه لطمات فراواني هم از ناحيه اين اقدام شوم به‌ همسايگان رژيم صهيونيستي از جمله اردن وارد شده است .

حدادعادل گفت : جمهوري اسلامي ايران با تمام توان از آرمان فلسطين دفاع مي ‌كند و در همين راستا مجلس شوراي اسلامي كنفرانسي را در فروردين ماه سال آينده با حضور روساي مجالس كشورهاي اسلامي درتهران برگزار مي‌ كند.

وي بارديگر از روساي مجالس نمايندگان اسلامي اردن براي شركت در اجلاس بين ‌المللي مزبور دعوت كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي هدف از حضور نظامي و لشكركشي آمريكا به منطقه و ازجمله عراق وافغانستان راتسلط برمنطقه نفت خيز خاورميانه ارزيابي و خاطرنشان كرد: تمام تلاشها و اقدامات سلطه جويانه درجهت اعمال فشار بر كشورهاي اسلامي و جلوگيري از اتحاد و بيداري آينده جهان اسلام صورت مي‌ گيرد.

حدادعادل استفاده صلح جويانه از انرژي هسته ‌اي را حق بديهي و قطعي كشورمان دانست و بر لزوم تحقق آن تاكيد كرد.

محمد بني هاني رئيس گروه دوستي پارلماني اردن - ايران نيز دراين ديدار روابط بين دو كشور را بسيار خوب و رو به گسترش توصيف كرد و گفت : كشور پادشاهي اردن و جمهوري اسلامي ايران داراي مشتركات فراوان فرهنگي و تاريخي كهن هستند كه عامل مهمي در توسعه و تعميق مناسبات دوجانبه است .

وي افزود: اراده مقامات كشور اردن گسترش هرچه بيشتر روابط سياسي، اقتصادي ، فرهنگي و پارلماني باجمهوري اسلامي ايران است .

بني هاني مجالس دوكشور و از جمله گروههاي دوستي پارلماني را حائز نقشي مهم در توسعه روابط دو كشور دانست و خواستار تاثيرگذاري بيشتر مجالس دو كشور دراين خصوص شد.

رئيس گروه دوستي پارلماني اردن ايران اتحاد بين كشورهاي اسلامي را تنها راه حل مقابله با توطئه‌ ها و فتنه انگيزي ‌هاي دشمنان اسلام ذكر كرد و بر ضرورت همبستگي و همدلي اعضاي جامعه اسلامي در جهات تاكيد كرد.

وي از آمادگي كشورش براي پذيرش سرمايه ‌گذاري توسط كشورمان در اردن درزمينه ‌هاي اكتشاف نفت و ساير فعاليتهاي اقتصادي نيز خبر داد.

رئيس گروه دوستي پارلماني اردن ايران ، استفاده صلح آميز از دانش و فن آوري هسته ‌اي را حق مسلم همه كشورهاي متعهد ان.پي.تي و از جمله جمهوري اسلامي ايران دانست و اظهار داشت: اردن از اين حق مسلم ايران حمايت مي كند.

رئيس گروه دوستي پارلماني اردن ايران اهانت به پيامبر اكرم و بمب گذاري در حرمين شريفين عسكريين در سامرا را محكوم و آنرا توطئه دشمنان اسلام و ايادي آنها براي ايجاد تفرقه عليه جهان اسلام دانست.