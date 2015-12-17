مقالات برگزیده هفتمین همایش سیره علوی در لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش ملی سیره علوی در لرستان شامگاه پنجشنبه با معرفی پنج مقاله برتر و تجلیل از پژوهشگران این مقالات به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این همایش از علی نظری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی و نهج البلاغه دانشگاه لرستان بخاطر ارائه مقاله «امام همدل و مردمان ناهمدل در نهج البلاغه» و همچنین از رضا حاجیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان برای پژوهش در مقاله «حکومت علوی و آزادی و تعامل سیاسی با مخالفان» تجلیل شد.

همچنین از کیفیه اهوازیان عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان برای تالیف مقاله «همدلی و همزبانی حاکمیت و مردم در سیره علوی»، مجتبی گراوند عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان برای تالیف مقاله «آسیب ها و موانع همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی (ع) » و از عزت اله سپهوند استادیار دانشگاه پیام نور لرستان برای تالیف مقاله «بلاغت علوی و بلوغ همدلی و همزبانی» تقدیر شد.

جایزه برگزیده بخش پوستر این همایش به پوستری با عنوان نقش وحدت گرایی در روابط امام علی (ع) با خلفا از دیدگاه نهج البلاغه به سید علاالدین شاهرخی تعلق گرفت.

بنابراین گزارش در این همایش از کتابی با عنوان مجموعه مقالات هفتمین همایش سیره علوی با رویکرد همدلی و همزبانی رونمایی شد.