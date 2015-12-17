فشار زیادی تحمل کردیم تا سه امتیاز گرفتیم/ پورحیدری اشک را درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر صبای قم در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: باید به بازیکنانم تبریک بگویم که برابر صبا فشار زیادی را تحمل کردند و توانستند به سه امتیازی که نیاز داشتیم دست پیدا کنند. ما برای عقب نیفتادن از مدعیان بالای جدول باید این بازی را می بردیم که خدا را شکر این اتفاق افتاد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تشکر مجدد از بازیکنان تیمش گفت: ما بیشتر از ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بازی کردیم و این کار خیلی سختی بود. ما خیلی خوب بازی کردیم و به گل هم رسیدیم اما بعد از اخراج برزای خیلی فشار به تیم ما آمد.

وی افزود: باید از بازیکنانم تشکر کنم که نمایش خیلی خوبی داشتند و بعد از اینکه بهنام برازی اخراج شد فشار زیادی را تحمل کردند.به صبای قم هم تبریک می گویم که فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و تیم ما را خیلی تحت فشار گذاشت.

مظلومی افزود: برای ما کسب سه امتیاز مهم بود که بتوانیم دوباره به صدر جدول بگردیم که خدا را شکر به این مهم هم دست پیدا کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد بازی ندادن به برهانی و پروپئیچ گفت: قبل از ۱۰ نفره شدن جزو برنامه های ما بود که از برهانی یا پروپئیچ استفاده کنیم اما بعد از این اتفاق مجبور شدیم به جوانان استفاده کنیم.

وی افزود: ما امروز تحت تاثیر بیماری آقای پورحیدری بودیم. ایشان شب گذشته که در سی سی یو بود به من گفت که فردا بلند می شوم و می آیم سر نیمکت می نشینم که اشک ما را درآورد. به همین خاطر بازیکنان هم قسم شدند که این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند و به منصور پورحیدری تقدیم کنند.

مظلومی در مورد صحنه اخراج بازیکن تیمش گفت: فکر می کنم اخراج برازی درست نبود. داور است و ممکن است در این صحنه اشتباه کرده باشد اما باید کارشناسان در این مورد نظر بدهند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد بازیکنانی که در فصل نقل و انتقالات به خدمت خواهند گفت: تا الان من هیچ لیست ورودی و خروجی به باشگاه نداده ام اما طبیعتا باید تیم ما تقویت شود. ما باید بازیکنانی را به خدمت بگیریم که در نیم فصل دوم به ما کمک کند. ما بازیسازهای خود را از دست داده ایم و باید جای آنها را به خدمت بگیریم. حالا اگر داخلی نشد باید از بازیکنان خارجی استفاده کنیم.