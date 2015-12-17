همایش ملی زبان های بومی زاگرس در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ارادتمند شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین همایش ملی سیره علوی در لرستان برگزاری همایش های ملی متعدد را از سیاست های دانشگاه پیام نور لرستان دانست و اظهار داشت: این دانشگاه در نظر دارد همایش زبان های بومی زاگرس را در دوم اسفندماه سال جاری به صورت ملی برگزار کند.

وی افزود: با برگزاری همایش ملی زبان های بومی زاگرس تلاش خواهیم کرد رابطه عمیقی بین زبان های بومی این منطقه با نواحی البرز نشین برقرار کنیم.

دبیر اجرایی همایش ملی سیره علوی برگزاری شایسته این همایش در لرستان را توفیقی بزرگ برای دانشگاه پیام نور لرستان خواند و بیان داشت: محققین بسیاری از نقاط مختلف کشور مقالات خود را به دبیرخانه هفتمین همایش ملی سیره علوی ارسال کردند.

ارادتمند با اشاره به اینکه نماینده ولی فقیه در استان لرستان بنیانگذار برپایی همایش های سالانه سیره علوی در این استان است، افزود: همایش سیره علوی طی هفت دوره توسط دانشگاه های لرستان، آزاد خرم آباد، علوم پزشکی، علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی و پیام نور در لرستان برگزار شده است که امیدواریم این اقدام مبارک در سال های آینده نیز ادامه یابد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مجوز ملی بودن هفتمین همایش سیره علوی در لرستان از وزارت علوم گرفته شده درنتیجه محققین و پژوهشگرانی که در این همایش مقاله ارائه داده اند امتیاز کامل تحقیق و پژوهش را کسب خواهند کرد.