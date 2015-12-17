به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری پس از پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل صبای قم در ورزشگاه آزادی با ابراز رضایت از عملکرد آبی پوشان اظهار داشت: استقلال بازی خوبی را از خود ارائه داد و توانست ۳ امتیاز حساس این دیدار را کسب کند.

وی افزود: با اینکه ۱۰ نفره بودیم، اما توانستیم موقعیت های زیادی مقابل صبا به دست بیاوریم که متاسفانه با بدشانسی آن را از دست دادیم.

مدیر ورزشی باشگاه استقلال در خصوص قضاوت احمد صالحی توضیح داد: ما هر چه بگوییم کسی گوش به حرف ما نمی دهد و کمیته داوران کار خودش را می کند. صالحی قضاوت خوبی از خود نشان نداد و همین مساله باعث شد تا مورد اعتراض هواداران قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که هفته آینده باز هم به تبریز خواهند رفت و امکان دارد در پایان و پس از خروج از هتل مسئولین هتل اجازه ندهند، بازیکنان از آنجا خارج شوند، خاطرنشان کرد: این یک مساله ای بوده که تمام شده و دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ما بدهی خود را به هتل پرداخت کرده ایم و هیچ مشکلی برای اقامت در تبریز نخواهیم داشت.

مدیر ورزشی باشگاه استقلال در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا لیست ورودی و خروجی تیم مشخص شده است؟ گفت: هنوز لیستی به من ارائه نشده و من نمی توانم در این خصوص صحبت کنم.