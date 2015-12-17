به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در این نشست که امروز با حضور جمع کثیری از هنرمندان، اساتید و نخبگان و با هدف توسعه و زیبا سازی شهر درمحل سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، گفت: طراحی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری و نواحی مسکونی میتواند به ارتقای سلامت عمومی شهروندان منجر شود.
وی تعامل و وحدت را برای ایجاد شهری زیبا بسیار موثر دانست و افزود: فضای عمومی شهری علاوه بر اینکه بیشترین ارتباط را با شهروندان و محیط زندگی آنان دارد نقش بسزایی نیز در هویت بخشی و برقراری احساس و آرامش در شهر، ایفا میکند.
هادی قوامی گفت: در سال جاری پنج میلیارد تومان اعتبار برای هدایت آبهای سطحی شهر اسفراین اختصاص یافته که تاکنون مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن جذب شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل بیشتر اعضای شورای شهر و شهرداری مابقی اعتبارات نیز جذب گردد.
استفاده از ایدههای خلاقانه هنرمندان
شهردار اسفرایننیز در آغاز این نشست ضمن قدردانی از نخبگان و جوانان با استعداد این شهرستان گفت: این نشست با محوریت تاثیر المانهای مناسبتی بر منظر شهر، بازآفرینی فضاهای شهری و شهرهوشمند با حضور هنرمندان، نخبگان و اساتیدی از دانشگاههای مختلف کشور برگزار شده است.
هادی زارعی هدف ازبرگزاری این نشست را تعامل هرچه بیشتر شهرداری با هنرمندان، اساتید ودانشجویان برای زیبا سازی شهر اعلام کرد و افزود: شهرداری در نظر دارد برای زیبا سازی شهر از ایدههای خلاقانه اهل فن استفاده نماید.
وی گفت: این همایش فرصت مناسبی است تا پژوهشگران و صاحب نظران با ارایه راهکارهای مناسب زمینههای اجرایی شدن طرحهای مبتکرانه و خلاقانه را در اختیار شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها قرار دهند.
در ادامه این نشست چند تن از اساتید دیدگاهها و نقطه نظرات خود را پیرامون بازآفرینی فضاهای شهری و شهر هوشمند و تاثیر المانهای مناسبتی بر منظر شهری ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ۱۳۳ هزار نفری اسفراین در جنوب شهربجنورد مرکزی خراسان شمالی قرار دارد.
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