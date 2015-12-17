خوب بودیم که توانستیم ببریم/ مهم قهرمانی پایان لیگ است نه نیم فصل

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر صبا در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: مسابقه خوبی را پشت سر گذاشتیم و هنگامی که ۱۰ نفره توانستیم حریف را شکست دهیم، این بدان معناست که ما خوب بوده ایم.

وی در رابطه با قهرمانی در نیم فصل افزود: به هر حال قهرمانی در نیم فصل هم از اهمیت خاصی برخوردار است و موجب خوشحالی هواداران می شود، اما امیدوارم در پایان فصل بتوانیم قهرمانی را کسب کنیم و قهرمان لیگ برتر شویم.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا فکرش را می کردید در بازی که ۱۰ نفره بودید بتوانید حریف را شکست دهید، خاطرنشان کرد: به هر حال ما در یک بازی چنین تجربه ای داشتیم. البته چهار روز پیش هم در برابر تراکتور و تبریز به میدان رفتیم که این مساله باعث شد کمی فشار روی بازیکنان بیاید و امروز هم بازی سنگینی را پشت سر گذاشتیم. این در حالی است که چهار روز دیگر دوباره در تبریز باید به مصاف تراکتور در جام حذفی برویم.

چشمی در پایان در خصوص اردوی تیم المپیک که در بندرعباس برگزار می شود، توضیح داد: به هر حال باید در راه بازیابی به المپیک قدم برداریم و فکر می کنم این آخرین اردوی ما پیش از مسابقات نهایی محسوب می شود. تیم در این بازی یک بازی دوستانه را پیش رو دارد که در راه هماهنگی بازیکنان کمک می کند. البته بازیکنان تراکتور و استقلال طبق هماهنگی های صورت گرفته فکر می کنم که در این اردو حاضر نباشند.