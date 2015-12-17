افزایش ۲ برابری اعتبارات بیمه سلامت آذربایجان شرقی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مجیدی شامگاه پنج شنبه که در مراسم افتتاح اولین دفتر پیشخوان بیمه سلامت بناب در این شهرستان حضور یافته بود، با اعلام این خبر افزود: با تلاش و پیگیری مسئولان آذربایجان شرقی این اعتبارات از ۲۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۴۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: اعتبارات درمانی بیمه سلامت روستاییان نیز که دارای بیشترین جمعیت تحت پوشش بیمه است، با افزایش پنج برابری از۲۰ میلیاردتومان به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ فرد فاقد بیمه در استان وجود ندارد، گفت: از ابتدای آغاز این طرح ۵۲۵ هزار نفر در آذربایجان شرقی بدون دریافت هرگونه وجهی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند.

مجیدی سپس تخصیص ۱۰ درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه ها و یک درصد ارزش افزوده به بیمه سلامت را مرهون پیگیریهای نمایندگان آذربایجان شرقی و همچنین نشان عزم جدی دولت برای بیمه آحاد مردم اعلام و تأکید کرد: بیمه سلامت بعنوان ناظر در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عملکرد طرح کاملاً واقف است.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر در مراکز درمانی دولتی هیچ بیماری به خارج از مجموعه ارجاع داده نمی شود و کلیه خدمات به بیماران و بطور مناسب ارائه می شود که این موضوع رضایت نسبی مردم را در پی داشته است.

قبل از سخنان مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی طی مراسمی با حضور مسئولان شهرستان و جمعی از اهالی اولین دفتر پیشخوان بیمه سلامت بناب بمنظور ارائه خدمات به بیمه شدگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.