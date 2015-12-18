پوروشنکو: شمار نظامیان روس در شرق اوکراین افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به افزایش نیروهای نظامی اش در شرق این کشور متهم کرد. پوروشنکو پیش از این بارها روسیه را به حمایت مسلحانه از جدایی طلبان شرق اوکراین متهم کرده بود.

رئیس جمهور اوکراین در جلسه ای با کشورهای عضو ناتو در بروکسل از حضور نظامی روسیه در استانهای شرقی این کشور خبر داد و اقدام ناتو در مقابل روسیه را خواستار شد.

وی ادعا کرد روسیه حضور نظامی خود رادر این استانها به خصوص در دونباس افزایش داده است و همچنان به حمایت خود از جدایی طلبان بیش از پیش ادامه می دهد.

روابط روسیه و اوکراین به خاطر تنش های ایجاد شده در بحران اوکراین و حمایت روسیه از جدایی طلبان قطع شده است. از علل دیگر توقف روابط دو کشور افزودن جزیره کریمه به خاک روسیه است.