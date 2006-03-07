آينده فرهنگ قرآني در دست جوانان و دانشجويان است / دشمنان از گرايش جوامع به سمت آرمان هاي خدايي رنج مي برند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، "صفار هرندي" عصر امروز در اختتاميه نخستين جشنواره وبلاگ نويسي قرآني در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران افزود: قرآن گنجينه ناتمامي است كه پاسخگوي تمامي افراد با هر اندازه فهم، معرفت و درخواست است. كساني كه امروز به عرصه وبلاگ نويسي قرآن وارد شده اند راه پيامبري را ادامه مي دهند كه پيام رسان خداوند بوده است.

وي اظهار داشت: فرصتي كه فضاي مجازي پيش روي دوست داران قرآن قرار داده است مغتنم است زيرا براي راه اندازي يك نشريه مكتوب يا يك روزنامه زحمات فراواني بايد متحمل شد اما فرصت كار فرهنگي در فضاي مجازي قابل قياس با فضاي مكتوب نيست.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد: به لحاظ كثرت و كيفيت، يكي از شاخص ترين كارها در حوزه كار فرهنگي در فضاي مجازي صورت مي گيرد و گستردگي موضوعات قرآن و تنوع سلايق رجوع به قرآن باعث مي شود عرصه وبلاگ نويسي قرآني مورد نگرشي گسترده تر قرار گيرد.

وي تصريح كرد: اين ديدگاه متنوع براي رساندن پيام خود به مخاطب با مشكلاتي مانند كمبودها و گراني ها گرفتار نيستند و تنها با كمي ذوق و سليقه مي توان كاري در شان قرآن كريم كه بسيار تاثير گذار باشد، انجام داد.

صفار هرندي افزود: جوانان و دانشجويان مسلمان براي پاسخ گويي به هتك حرمت هاي كساني كه هيچ نسبتي ميان خود و خدا حس نمي كنند به زودي هزار و 700 وبلاگ قرآني خود را به 17 هزار افزايش مي دهند.

وي تاكيد كرد: جوانان جامعه ما در يك نبرد بي امان با مخالفان انديشه معنوي و پويش آسماني قرار گرفته اند. متعرضين به ساحت مقدس اسلام، هتاكان حرمت پيامبر و بارگاه فرزندان رسول از گرايش روز افزون جوامع به سمت آرمان هاي خدايي به خصوص اسلام رنج مي برند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطر نشان كرد: سلمان رشدي چهره مترود جهان اسلام نيز در تدارك كتاب جديدي عليه اسلام است. مسلمانان اين هتك حرمت ها و اين گونه اعمال را به حساب مبتكر بودن آن ها در انديشه ديني نمي دانند بلكه اين اعمال اقدامات تدافعي در مقابل گسترش روز افزون انديشه اسلام است.