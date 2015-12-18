علی اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور از امروز جمعه وارد هفته دوم خود آغاز می‌شود و یکی از دیدارهای این هفته در مشهد بین نمایندگان قم و خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود: صبای قم و مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد از ساعت ۱۴ امروز جمعه ۲۷ آذر در ورزشگاه تختی مشهد برابر هم صف آرایی خواهند کرد و صبا در این بازی امیدوار به کسب نخستین پیروزی خارج از خانه خود است.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: صبا هفته گذشته در هفته اول این مسابقه توانست در قم با نتیجه ۲ بر صفر بهار نارنج بابل را شکست دهد و امیدوار به حفظ روند رو به رشد خود در دیدار امروز در مشهد و دیدارهای آینده است.

زرگر بیان داشت: تیم‌های مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد، بهار نارنج بابل، پدیده ساری، استعداد بر‌تر مشهد، پارس خلیج خودروی تهران و دانش فریدونکنار حریفان امسال تیم جوانان صبای قم در لیگ جوانان کشور هستند.

وی عنوان کرد: صبا مسابقات خود را به صورت رفت و برگشت با حریفان خود برگزار می‌کند و در صورت کسب عنوان اول یا دوم مرحله گروهی جواز حضور در دور دوم را به دست خواهد آورد ضمن اینکه هدایت این تیم را محسن صفری بر عهده دارد.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: رضا شکری، مهدی وزیری اقدم، ابوالفضل برجی، محمدصادق عبیدی، امیررضا مهدیان مهاجمان صبا در لیگ جوانان هستند و صبا در این مسابقات از ۵ بازیکن غیربومی استفاده می‌کند اما سایر نفرات قمی هستند.