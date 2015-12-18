۱۰۰ دستگاه خودرو در ناوگان امداد ونجات جاده ای زنجان وجود دارد

ایرج دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان حمل و نقل استان در طرح زمستانی حضور دارد، افزود: این سازمان هم در ارائه خدمات به مردم در طرح زمستانی با دیگر ارگان ها پای کار آمده است.

وی به فعالیت شرکت های امداد و نجات در استان زنجان اشاره کردو یاد آورشد: در استان زنجان پنج شرکت امداد و نجات وجود دارد که ۳۶ پایگاه در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند که۱۰۰ ناوگان امداد جاده ای در این شرکتها وجود دارد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان با اشاره به اینکه حمل و نقل جاده ای سهم بسیار بسزایی را درجابه جایی مسافر و کالا دارد، گفت: در این راستا باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.

دست نشان تاکید کرد: حمل و نقل جاده ای در توسعه اقتصادی کشور سهم بسیار بسزایی را دارد.

وی افزود: طی هشت ماهه سال جاری حدود سه میلیون و ۶۱۲ هزارتن کالا با ۲۵۳ هزار سفر ناوگان بار در استان جابجا شده که نسبت به مدت مشابه حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به نوسازی ناوگان جاده‌ای در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری، طرح توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر بین‌شهری در استان زنجان اجرا می‌شود.

دست‌نشان گفت: وام اعطا شده به رانندگان برای نوسازی ناوگان، با سود ۶ تا ۱۲ درصد است.

وی با اشاره به فعالیت انجمن صنفی کالا و مسافر در استان زنجان، افزود: در حال‌حاضر ۹ انجمن صنفی کالا و مسافر در استان فعال است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به وضعیت پایانه‌های مسافربری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنجان، خرمدره، قیدار و طارم فاقد پایانه مسافربری مناسب هستند و در این میان براساس قانون، احداث پایانه مسافربری برعهده شهرداری است.