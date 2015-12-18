  1. استانها
مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان:

۱۰۰ دستگاه خودرو در ناوگان امداد ونجات جاده ای زنجان وجود دارد

زنجان- مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در استان زنجان پنج شرکت امداد و نجات وجود دارد که ۳۶ پایگاه در محورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر که۱۰۰ ناوگان امداد جاده ای وجود دارد.

ایرج  دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان حمل و نقل استان در طرح زمستانی حضور دارد، افزود: این سازمان هم در ارائه خدمات به مردم در طرح زمستانی با دیگر ارگان ها پای کار آمده است.

وی  به فعالیت شرکت های امداد و نجات در استان زنجان اشاره کردو یاد آورشد: در استان زنجان پنج شرکت امداد و نجات وجود دارد که  ۳۶ پایگاه در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند که۱۰۰ ناوگان امداد جاده ای در این شرکتها وجود دارد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان با اشاره به اینکه حمل و نقل جاده ای سهم بسیار بسزایی را درجابه جایی مسافر و کالا دارد، گفت: در این راستا باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.

دست نشان تاکید کرد: حمل و نقل جاده ای در توسعه اقتصادی کشور سهم بسیار بسزایی را دارد.

وی افزود: طی هشت ماهه سال جاری حدود سه میلیون و ۶۱۲ هزارتن کالا با ۲۵۳ هزار سفر ناوگان بار در استان جابجا شده که نسبت به مدت مشابه حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به نوسازی ناوگان جاده‌ای در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری، طرح توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر بین‌شهری در استان زنجان اجرا می‌شود.

دست‌نشان گفت: وام اعطا شده به رانندگان برای نوسازی ناوگان، با  سود ۶ تا ۱۲ درصد است.

وی با اشاره به فعالیت انجمن صنفی کالا و مسافر در استان زنجان، افزود: در حال‌حاضر ۹ انجمن صنفی کالا و مسافر در استان فعال است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به وضعیت پایانه‌های مسافربری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنجان، خرمدره، قیدار و طارم فاقد پایانه مسافربری مناسب هستند و در این میان براساس قانون، احداث پایانه مسافربری برعهده شهرداری است.

