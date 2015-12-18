  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

وزیر دارایی فرانسه:

ترکیه مانع قاچاق نفت از مناطق تحت اشغال داعش شود

ترکیه مانع قاچاق نفت از مناطق تحت اشغال داعش شود

وزیر دارایی فرانسه از آنکارا خواست که تلاش های ملموس تری در مقابله با قاچاق نفت و آثار باستانی که از مناطق تحت تسلط داعش صورت می‎گیرد به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل سابان وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد: ترکیه باید به شکل کامل و ملموس به مقابله با قاچاق نفت و آثار باستانی که اراضی تحت تسلط گروهک داعش در سوریه صورت می گیرد، بپردازد.

وی افزود: امکان اعمال مجازات برای هر کشوری که در راستای خشکاندن منابع مالی گروه افراطی گام نمی دارد وجود دارد.

شایان ذکر است که یکی از منابع مالی داعش فروش نفت و قاچاق اشیای باستانی است که از سوریه و عراق قاچاق می شود.روسیه تاکنون تانکرهای نفتی زیادی را هدف قرار داده اند که در راه ترکیه بوده است.

کد خبر 3002840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها