ترکیه مانع قاچاق نفت از مناطق تحت اشغال داعش شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، میشل سابان وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد: ترکیه باید به شکل کامل و ملموس به مقابله با قاچاق نفت و آثار باستانی که اراضی تحت تسلط گروهک داعش در سوریه صورت می گیرد، بپردازد.

وی افزود: امکان اعمال مجازات برای هر کشوری که در راستای خشکاندن منابع مالی گروه افراطی گام نمی دارد وجود دارد.

شایان ذکر است که یکی از منابع مالی داعش فروش نفت و قاچاق اشیای باستانی است که از سوریه و عراق قاچاق می شود.روسیه تاکنون تانکرهای نفتی زیادی را هدف قرار داده اند که در راه ترکیه بوده است.