جبهه عمل اسلامی لبنان:

اولویت هر ائتلافی باید آزاد سازی فلسطین باشد

جبهه عمل اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای در واکنش به ائتلاف اسلامی اعلام شده از سوی ریاض آن را ائتلاف تناقض ها توصیف کرد و فلسطین را در اولویت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، جبهه عمل اسلامی لبنان بیان کرد: ائتلاف اسلامی به رهبری سعودی ها، ائتلاف تناقض هاست زیرا کشورهای شرکت کننده در آن از حامیان اساسی تروریسم هستند و به طور همه جانبه ای از آن حمایت مالی می کنند.

در بیانیه این جبهه آمده است: سزاوار تر و اولی تر این است که ائتلاف اسلامی برای آزاد سازی فلسطیین از اسرائیل تشکیل شود.فلسطین دوست داشتنی از دهها سال قبل تحت اشغال است و ملت مقاوم آن تحت اشغال و بندگی است و ما شاهد ائتلافی برای یاری آنها نیستیم.ائتلافی برای آزاد ملت فلسطین از بندگی و آزاد سازی مسجد الاقصی و بیت المقدس انجام نشده است.

جبهه عمل اسلامی درباره موضع لبنان در قبال این ائتلاف اعلام کرد: باید به متن قانون اساسی و قوانین اصیل برای اتخاذ تصمیم مناسب رجوع شود تا تصمیمی که خارج از توان لبنان است اتخاذ نشود به ویژه که کشور از دودستگی شدید رنج می برد.

