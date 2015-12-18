اولویت هر ائتلافی باید آزاد سازی فلسطین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، جبهه عمل اسلامی لبنان بیان کرد: ائتلاف اسلامی به رهبری سعودی ها، ائتلاف تناقض هاست زیرا کشورهای شرکت کننده در آن از حامیان اساسی تروریسم هستند و به طور همه جانبه ای از آن حمایت مالی می کنند.

در بیانیه این جبهه آمده است: سزاوار تر و اولی تر این است که ائتلاف اسلامی برای آزاد سازی فلسطیین از اسرائیل تشکیل شود.فلسطین دوست داشتنی از دهها سال قبل تحت اشغال است و ملت مقاوم آن تحت اشغال و بندگی است و ما شاهد ائتلافی برای یاری آنها نیستیم.ائتلافی برای آزاد ملت فلسطین از بندگی و آزاد سازی مسجد الاقصی و بیت المقدس انجام نشده است.

جبهه عمل اسلامی درباره موضع لبنان در قبال این ائتلاف اعلام کرد: باید به متن قانون اساسی و قوانین اصیل برای اتخاذ تصمیم مناسب رجوع شود تا تصمیمی که خارج از توان لبنان است اتخاذ نشود به ویژه که کشور از دودستگی شدید رنج می برد.