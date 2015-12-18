به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی اظهار داشت: تعداد بیمارستانهای ملکی سازمان از میانگین ۶۷ مرکز طی سالهای ۸۵ لغایت ۹۲ به ۷۱ بیمارستان در سال۹۳ رسیده است که نشان دهنده رشد ۵/۹۷ درصدی است.

وی با بیان اینکه رویکرد سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم است، گفت: بیشترین رشد مراکز درمانی نیز مربوط به بیمارستانهایی با تعداد تخت کمتر از ۵۰ است که این بیمارستانها در مناطق محروم کشور هستند و از ۱۲ بیمارستان به ۱۶ بیمارستان در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

همتی ادامه داد: در رابطه با افزایش تخت فعال بیمارستان‌ها نیز میانگین ضریب اشغال تخت سال ۹۳ در مقایسه با میانگین سالهای ۸۵ لغایت ۹۲، رشد ۰۳ /۱درصد را نشان داده است که بیشترین افزایش مربوط به بیمارستانهای ۱۲۰ تا ۲۵۰ تخت و در رده بعدی مربوط به بیمارستانهای ۵۰ تا ۱۲۰ تخت فعال بوده است.

وی با بیان اینکه شاخص متوسط اقامت بیمار در بیمارستان نیز در سال ۹۳ در مقایسه با میانگین سالهای ۸۵ لغایت ۹۲، کاهشی در حدود ۲۴ /۰ روز را نشان داده است، اظهار داشت: در شاخص مرگ و میر نیز طی سال ۹۳ در مقایسه با میانگین سالهای ۸۵ لغایت ۹۲، کاهشی در حدود ۸۹/ ۱ را نشان داده است که بیشترین کاهش مربوط به بیمارستانهای ۵۰ تا ۱۲۰ تخت بوده است.