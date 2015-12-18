فرافکنی غرب پیش از آغاز کنفرانس نیویورک

به گزارش خبرگزاری مههر به نقل از رویترز، دیپلمات‌های غربی می گویند روسیه مخالفتی با کناره گیری بشار اسد از قدرت به عنوان بخشی از فرایند گذار سیاسی در سوریه ندارد.

یک دیپلمات بلندپایه غربی که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به مذاکرات درباره سوریه گفته است: آنچه به دست آمده یک فرایند است که به کناره گیری بشار اسد از قدرت منجر می‌شود.

این دیپلمات بلندپایه غربی اضافه کرده است: «روس‌ها به این نقطه رسیده‌اند که به طور خصوصی پذیرفته‌اند که بشار اسد در پایان دوران انتقالی برود، اما آنها هنوز آماده نیستند این مساله را به طور علنی اعلام کنند.»

روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد به شمار می‌روند و در جریان مذاکرات وین برای صلح سوریه پیشتر اعلام کرده بودند که تنها مردم سوریه حق دارند در خصوص سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند. در مقابل، کشورهای غربی و عربستان خواهان برکناری بشار اسد از قدرت هستند.

این در حالی است که دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند، کشورهای غربی، ‌ترکیه و عربستان با اکراه پذیرفته‌اند که بشار اسد در فرایند گذار و انتقال قدرت در سوریه همچنان در مسند قدرت باقی بماند.

این دیپلمات ها اضافه کرده اند، پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود راه برای مصالحه در مذاکرات فراهم شود.

یک دیپلمات بلندپایه غربی دیگر به رویترز گفته است:«اختلاف در حال کاهش است اما همچنان یک اختلاف اساسی باقی است. برخی از کشورها براین نکته اصرار دارند بشار اسد راه حل از بین بردن داعش است. البته ما با چنین دیدگاهی مخالف هستیم.»

وی اضافه کرده است، موضع ایران و روسیه در قبال بشار اسد یکسان نیست.

در همین زمینه، یک دیپلمات غربی دیگر نیز به رویترز گفته است که روسیه فهرستی از جانشین های احتمالی بشار اسد تهیه کرده است.

این دیپلمات غربی توضیحی بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

به گزارش رویترز، در مذاکرات گذشته در خصوص بحران سوریه، آمریکا، روسیه به همراه ایران، عربستان سعودی و قدرت‌های بزرگ اروپایی و عربی بر سر یک نقشه راه برای برقراری آتش بس در سوریه موافقت کردند. طبق این نقشه راه شش ماه پس از مذاکرات بین دولت بشار اسد و مخالفان برای تشکیل یک دولت انتقالی که در ماه ژانویه آغاز می شود، در یک فرصت زمانی ۱۸ ماهه در سوریه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

دور سوم مذاکرات صلح سوریه قرار است روز جمعه در نیویورک با حضور جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و شماری از وزرای امور خارجه کشورهای دیگر برای دستیابی به یک فرایند صلح در سوریه برگزار خواهد شد.