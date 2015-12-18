بیت امام خمینی(ره) قابل مصادره شدن برای هیچ حزب و جناحی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه های امروز نماز جمعه شیراز با بیان اینکه همواره انتخابات در جمهوری اسلامی ایران باشکوه برگزار شده است گفت: شنیده ایم که حجت الاسلام سید حسن خمینی وارد انتخابات خبرگان رهبری شدند که بسیار خوب و ارزشمند است چرا که عزتی که بیت امام(ره) دارند به خاطر عزت بسیار بزرگ امام(ره) است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی احزاب می خواهند بیت امام(ره) را مصادره کننده اما همگان باید بدانند که همان گونه که امام (ره) قابل مصادره نبود بیت امام نیز قابل مصادره نیست.

حجت الاسلام رضوی اردکانی گفت: کسانی که اصول امام(ره) را در فتنه ۸۸ زیر پا گذاشتند نمی توانند خود را به بیت امام متصل کنند همان گونه که حجت الاسلام سید علی خمینی نیز بارها گفته اند اجازه فرصت طلبی به هیچ کس را نمی دهیم. بنابراین خود بیت امام(ره) اجازه نخواهند فرصت طلبان از نام آنها استفاده کنند.

خطیب جمعه موقت شیراز با بیان اینکه انتخابات یکی از زمینه های اختلاف است، تصریح کرد: در دین اسلام اختلاف جایی ندارد و همواره تاکید شده که بین برادران و اقوام و جامعه اگر اختلافی باشد باید بزرگان وارد شوند و آن را رفع کنند که یکی از این موارد که زمینه اختلاف را فراهم می کند انتخابات است در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره به تصمیم و اراده مردم احترام گذاشته و یکی از دموکراسی ترین کشورهای جهان است.

وی با بیان اینکه باید کاندیداهای حضور در انتخابات از موقعیت خود نیز مطلع باشند نیز گفت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پیش است اما کسانی که می دانند در این انتخابات رای نمی آورند شرکت نکنند چرا که حضور آنها هزینه برای دولت، مجریان انتخابات و مردم دارد و باعث اختلاف می گردد.

حجت الاسلام رضوی اردکانی خاطرنشان کرد: کسانی که صلاحیت آنها نیز تایید نمی شود، شرکت نکنند زیرا همگان می دانند که حضور در انتخابات قوانین و مقرراتی دارد که صلاحیت افراد متناسب با آن تایید می شود.

وی با بیان اینکه کاندیدا شدن در انتخابات باید به عنوان یک تکلیف شرعی مشخص شود، گفت: چنانچه افراد برای حضور در انتخابات شرکت می کنند باید به عنوان تکلیف شرعی مد نظر قرار داده شود نه اینکه انتخابات را به عنوان یک سکوی پیشرفت نگاه کنند.

خطیب جمعه موقت شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به کشتار شیعیان نیجریه نیز اظهار داشت: امروز مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان در جهت نابودی اسلام راستین تشکیل شده است و با پول خود مسلمانان اقدام به کشتار شیعیان می کنند همانگونه که سالهاست در کشورهای منطقه شاهد این گونه رفتارها هستیم.

حجت الاسلام رضوی اردکانی افزود: این شیعه کشی و نسل کشی پیام مهمی دارد که همانا یک نقشه سراسری برای ریشه کن کردن مظهر تشیع است.

وی تاکید کرد: آمریکا نقشه راه را برای سلطه در منطقه خاورمیانه آماده کرده گروههای مختلفی از جمله داعش را مسلح می کند و با پول و تبلیغات گسترده به طور شبانه روزی پیروان اهل بیت را مورد هجوم قرار می دهند زیرا شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت خطری بسیار بزرگ و اسرائیل هستند.

حجت الاسلام رضوی اردکانی یادآور شد: جای تاسف است که سازمان های بین المللی هیچ گونه حرکتی در مقابل آنان انجام نمی دهند اما زمانی که در جمهوری اسلامی ایران یک قاچاقچی بزرگ را مجازات می کنند همگان فریاد حقوق بشر سر می دهند.

خطیب جمعه موقت شیراز گفت: محبوبیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از مظلومین است که این راه را ادامه خواهد داد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به فرا رسیدن روز ثبت احول نیز گفت: هزینه فراوانی برای صدور کارت ملی و شناسنامه و تعویض آن انجام می دهد اما در برخی از محل ها و سازمانها همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی را درخواست می کنند در حالی که اگر این دو در کنار هم اعتبار دارند بهتر است هزینه اضافی انجام نشود همان گونه که در بسیاری از کشورهای جهان یک کارت برای تشخیص هویت و انجام مراحل اداری کافی است.

حجت الاسلام رضوی اردکانی در خصوص فرا رسیدن شب یلدا نیز گفت: شب یلدا اگر با معصیت همراه نباشد مناسبت خوبی است چرا که خانواده در کنار بزرگان قرار می گیرند و به صحبت های آنها گوش می دهند.