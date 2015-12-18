آمادگی نهادهای اجرایی کرمانشاه برای برگزاری مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقر حسینی اراکی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته در کرمانشاه اظهار داشت: از شنبه آینده سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کردیم به میزبانی کرمانشاه آغاز و در این مسابقات ۶۰۰ نخبه قرآنی و ۱۴۵ نفر از اساتید اجرایی حضور خواهند داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اراکی تلاوت را از بخش‌های مسابقات قرآنی عنوان کرد و گفت: در حقیقت وظیفه اصلی فراگیری، فهم و عمل به قرآن است.

حجت الاسلام حسینی اراکی با بیان اینکه ۵۰ درصد هزینه مسابقات سراسری قرآن را اوقاف و امور خیریه بر عهده گرفته گفت: امیدواریم مسابقات درسطح باشکوهی در استان برگزار شود.

وی پیرامون تدابیر اندیشیده جهت میزبانی باشکوه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: تالار فرهنگی احسان ماندگار به وسعت ۴هزار و ۲۵۰ متر به عنوان مرکز بزرگ فرهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این مسئول سالن بعثت را محل برگزاری مسابقات خواهران و سالن انتظار را محل برگزاری مسابقات برادران عنوان و گف: مسابقات به مدت ۸ روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد تا عطر دل انگیز قرآن در استان تجلی یابد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به بخشی از اقدامات اوقاف اشاره‌ای کرد و افزود: در ایام اربعین از بخش موقوفات در موکب سیدالشهدا حدود ۳۱۶ هزار نفر اطعام اسکان و پذیرایی شدند که این امر نشان از سخاوت و مهمان نوازی مردم استان است.

حجت الاسلام حسینی اراکی جایگاه استان کرمانشاه در بخش موقوفات را رده ۶ یا ۷ کشوری عنوان و بیان کرد: در هفته وقف موقوفاتی با بیش از ۲۰۰ سال قدمت وقف شد.

وی افزود: از بین موقوفات انتفاعی ۳۵۷ موقوفه دارای درآمد است و در سال ۹۴ از اعتبارات سفر رهبری و بودجه استانی ۱۶ میلیارد میان به مساجد استانی مربوط به ۴۸۰ مسجد تقسیم شد که از این تعداد ۱۹۵ مسجد تکمیل و به بهره برداری رسید.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: ۷۰۰ میلیون تومان از پرونده بیماران از محل موقوفات درنیمه دوم سال ۹۳ و نیمه اول سال ۹۴ پرداخت شد.

حجت الاسلام حسینی اراکی با اشاره به ثبت نام ۹۷۰۰ حافظ قرآن در سال ۹۴ گفت: در بحث راستی آزمایی از دفتر مقام معظم رهبری تیمی به نام کمیته راهبردی ستاد حفظ در اوقاف مستقر شد.

وی به اعزام تعداد ۱۱۰۰ مبلغ با همکاری تبلیغات اسلامی به روستاهای سراسر استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: از ۴۷ هزار مستاجر در استان تعداد ۱۰ هزار و ۷۵۰ مورد تاکنون اجاره بهای خود را به اوقاف پرداخت نکرده‌اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان برای تعمیر و تکمیل چندین حوزه علمیه در استان هزینه شد.