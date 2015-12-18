جزئیات افتتاحیه و اختتامیه هفته علمی تمدن نوین اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ساعت ۸:۳۰ صبح دوشنبه ۳۰ آذرماه در مسجد مقدس جمکران، سالن اجتماعات ساختمان امام خمینی(ره)، با حضور احتمالی آیت الله اراکی،حجت الاسلام رحیمیان و موسی نجفی برپا می شود. مراسم اختتامیه این رویداد نیز هفتم دی ماه ساعت ۸:۳۰ مراسم اختتامیه هفته علمی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی، سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و حسابداری با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی برپا می شود.

در روز سی ام آذرماه کمیسیون های آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی و سیر تکوین تمدن نوین اسلامی و در روز اول دی ماه نشست تمدن نوین اسلامی، نشست کمیسیون مطالعات تمدنی و تمدن شناسی و نشست کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی برگزار می شود.

همچنین دوم دی ماه نشست کمیسیون مبانی نظری تمدن نوین اسلامی ، پنجم دی ماه نشست کمیسیون ظرفیت های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی ، ششم دی ماه نشست تمدن نوین اسلامی و هفتم دی ماه نشست تمدن نوین اسلامی برگزار می شود.

علاقمندان برای اطلاع جزئیات ابن برنامه ها اینجا را کلیک کنید.