خداحافظی «نصر آزادانی» با دنیای قهرمانی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآزادانی، قهرمان رقابت‌های تکواندوی جهان، آسیا و مسابقات آسیایی ظهر امروز در هفته پنجم چهاردهمین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

وی که پیش از این در وزن زیر ۷۴ کیلوگرم در مسابقات تکواندوی مختلف حاضر می‌شد، امروز پس از مسابقه با سید احمد خسروفر در هفته پنجم و ششم لیگ برتر تکواندوی باشگاه‌های کشور، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

نصرآزادانی که یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تکواندوی کشور به شمار می‌رود، امروز پس از مبارزه خود، با تشویق هواداران و اهالی ورزش اصفهان، از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.

این سرمربی امسال هدایت گیتی‌پسند را بر عهده گرفته و تلاش می‌کند که در این تیم اصفهانی شرایط خوبی بر نماینده اصفهان حاکم کند اما هنوز نتوانسته در این زمینه موفق باشد.

گیتی‌پسند با عملکرد خود در این مسابقات یک پله دیگر در جدول سقوط کرد تا با ۵ امتیاز در جایگاه هفتم جدول ۹ تیمی رده‌بندی لیگ برتر قرار گیرد.