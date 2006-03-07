برگزاري نخستين جشنواره قرآني دانشجويان مسلمان جهان در ايران / راه اندازي اتحاديه تشكل هاي قرآني دانشجويان جهان اسلام

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "علي منتظري" در اختتاميه نخستين جشنواره وبلاگ نويسي قرآني در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران افزود: فعاليت قرآني در جهاد دانشگاهي از سال 59 آغاز شد و اكنون 25 سال است كه جهاد دانشگاهي در فعاليت هاي قرآني حضور دارد و از همكاري دانشجويان و اساتيد دانشگاهي برخوردار است.

وي اظهار داشت: اين حركت در حالي آغاز شد كه فعاليت منجسم قرآني در دانشگاه ها وجود نداشت اما امروز خوشحاليم كه مي بينيم در سراسر كشور فعاليت هاي قرآني رونق گرفته و دانشكده قرآني و شبكه هاي قرآني در صدا و سيما افتتاح شده است.

رئيس جهاد دانشگاهي تصريح كرد: امروز جشنواره سراسري قرآن نقشي بسيار تعيين كننده در دانشگاه ها دارد. وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه هاي علوم پزشكي و ... داراي جشنواره هاي سراسري خاص در اين زمينه هستند و تمامي آن ها در جشنواره ملي قرآني در كنار هم قرار به رقابت مي پردازند.

مشاور رئيس جمهوري اظهار داشت: اتحاديه تشكل هاي قرآني دانشجويان جهان اسلام در آينده اي نزديك تاسيس مي شود تا تمامي دانشجويان مسلمان براي توسعه فرهنگ قرآني در كنار يكديگر قرار گيرند.

دكتر منتظري افزود: بايد در گسترش فرهنگ قرآني كه همان حقوق بشر واقعي است تلاش كنيم و مردم جهان را با اين فرهنگ خدايي و زنده آشنا كنيم.

به گزارش مهر در اين مراسم صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حاج علي اكبري رئيس سازمان ملي جوانان و جمعي از دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي كشور حضور داشتند.