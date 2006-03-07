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۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۳۲

رئيس جهاد دانشگاهي عنوان كرد :

برگزاري نخستين جشنواره قرآني دانشجويان مسلمان جهان در ايران / راه اندازي اتحاديه تشكل هاي قرآني دانشجويان جهان اسلام

برگزاري نخستين جشنواره قرآني دانشجويان مسلمان جهان در ايران / راه اندازي اتحاديه تشكل هاي قرآني دانشجويان جهان اسلام

اولين جشنواره بين المللي قرآني دانشجويان مسلمان جهان در ارديبهشت ماه 85 با حضور 30 كشور از پنج قاره جهان در اصفهان پايتخت فرهنگي كشورهاي جهان اسلام برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "علي منتظري" در اختتاميه نخستين جشنواره وبلاگ نويسي قرآني در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران افزود: فعاليت قرآني در جهاد دانشگاهي از سال 59 آغاز شد و اكنون 25 سال است كه جهاد دانشگاهي در فعاليت هاي قرآني حضور دارد و از همكاري دانشجويان و اساتيد دانشگاهي برخوردار است.

وي اظهار داشت: اين حركت در حالي آغاز شد كه فعاليت منجسم قرآني در دانشگاه ها وجود نداشت اما امروز خوشحاليم كه مي بينيم در سراسر كشور فعاليت هاي قرآني رونق گرفته و دانشكده قرآني و شبكه هاي قرآني در صدا و سيما افتتاح شده است.

رئيس جهاد دانشگاهي تصريح كرد: امروز جشنواره سراسري قرآن نقشي بسيار تعيين كننده در دانشگاه ها دارد. وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه هاي علوم پزشكي و ... داراي جشنواره هاي سراسري خاص در اين زمينه هستند و تمامي آن ها در جشنواره ملي قرآني در كنار هم قرار به رقابت مي پردازند.

مشاور رئيس جمهوري اظهار داشت: اتحاديه تشكل هاي قرآني دانشجويان جهان اسلام در آينده اي نزديك تاسيس مي شود تا تمامي دانشجويان مسلمان براي توسعه فرهنگ قرآني در كنار يكديگر قرار گيرند.

دكتر منتظري افزود: بايد در گسترش فرهنگ قرآني كه همان حقوق بشر واقعي است تلاش كنيم و مردم جهان را با اين فرهنگ خدايي و زنده آشنا كنيم.

به گزارش مهر در اين مراسم صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حاج علي اكبري رئيس سازمان ملي جوانان و جمعي از دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي كشور حضور داشتند.

کد مطلب 300298

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