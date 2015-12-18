وحدت اصل استراتژیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، با گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه یادآور شد: دانشگاه و حوزه باید باهم تعامل مناسب داشته باشند زیرا کشور در سایه وحدت به پیشرفت‌های زیادی دست می‌یابد.

وی با عنوان اینکه نباید به دشمن اجازه سنگر در دانشگاه را داد افزود: در اسلام نیز به وحدت توجه خاصی شده است و از آن به‌عنوان اصل استراتژیک یاد می‌شود.

وی وحدت را راه پیشگیری از نفوذ دشمن در جامعه بیان کرد و گفت: دانشگاه و حوزه و سایر قشرها باید باهمدیگر متحد باشند و به اصل وحدت توجه کنند.

امام‌جمعه ساری در بخشی از سخنانش به بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در سازمان ملل اشاره و اضافه کرد: امیدواریم تحریم‌ها نیز لغو شوند و ایران بتواند به حقوق واقعی‌اش دست یابد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با محکوم کردن جنایات و کشتار مسلمانان در نیجریه افزود: سازمان ملل و سایر کشورها نباید برابر این جنایات سکوت کنند و باید از حقوق ملت مظلوم دفاع شود.

آیت‌الله طبرسی با انتقاد از سکوت سازمان ملل برابر کشتار مسلمانان نیجریه یادآور شد: عدم واکنش این سازمان نشان‌دهنده دستاویز بودن آمریکاست درحالی‌که جهان نسبت به ظلم و جنایات آمریکا آگاه است.

امام‌جمعه ساری با اشاره به بازدیدش از حسینِیه ساروی ها در مشهد مقدس، حضور بیش از ۲۲ هزار زائر استان در روزهای پایانی ماه صفر را افتخاری برای استان برشمرد و از مردم استان خواست تا برای رفع مشکل احداث زائرسرای استان در مشهد تلاش و یاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اظهار اینکه مردم استان در وقایع مختلف ازجمله بازسازی سوسنگرد توان و همتنشان را نشان دادند بیان داشت: برای تکمیل زائرسرای استان در مشهد مقدس نیز ستادی تشکیل شود.