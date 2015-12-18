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۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

محمد رعد:

حامیان تروریسم از مبارزه با آن سخن نگویند

حامیان تروریسم از مبارزه با آن سخن نگویند

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن انتقاد شدید از ائتلاف اسلامی تحت رهبری سعودی ها آن را سرپوشی برای شکست های ریاض در یمن و دیگر مناطق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد رعد گفت: کسانی که حامی تروریسم هستند حق ندارند از مبارزه با تروریسم سخن بگویند.کسانی که حامی مالی تروریسم هستند باید خجالت بکشند و شرم داشته باشند.

وی افزود: ما با کسی دشمنی نمی ورزیم اما نمی پذیریم که کسی ما را احمق فرض کند.از کدام تروریسم سخن می گویید در حالی که شما تروریسم پرور هستید.شما سرمنشا و حامی تروریسم هستید.این چه نفاقی است که برخی به دنبال ترویج آن هستند.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: چه کسی هم اکنون حامی داعش و جبهه النصره است؟آنها شما را با پوچی می کشند و مرتکب جنایات شنیع انسانی می شوند و آنگاه به گونه ای وانمود می کنند که حامی بشریت هستند.

محمد رعد بیان کرد: اگر می خواهید سرپوشی بر شکست هایتان در یمن و دیگر مناطق بگذارید به دنبال راه دیگری باشید.شما ائتلاف علیه یمن ایجاد کردید اما دستاورد آن برای ملت و کشور یمن نابودی همه مظاهر زندگی در آن بود و هم اکنون هم دم از ملت یمن و راهکار سیاسی در آن می زنید.بهتر به شکست خود در برابر اراده و استقامت و پایداری ملت یمن اعتراف کنید.

کد مطلب 3002983

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