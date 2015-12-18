حامیان تروریسم از مبارزه با آن سخن نگویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد رعد گفت: کسانی که حامی تروریسم هستند حق ندارند از مبارزه با تروریسم سخن بگویند.کسانی که حامی مالی تروریسم هستند باید خجالت بکشند و شرم داشته باشند.

وی افزود: ما با کسی دشمنی نمی ورزیم اما نمی پذیریم که کسی ما را احمق فرض کند.از کدام تروریسم سخن می گویید در حالی که شما تروریسم پرور هستید.شما سرمنشا و حامی تروریسم هستید.این چه نفاقی است که برخی به دنبال ترویج آن هستند.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: چه کسی هم اکنون حامی داعش و جبهه النصره است؟آنها شما را با پوچی می کشند و مرتکب جنایات شنیع انسانی می شوند و آنگاه به گونه ای وانمود می کنند که حامی بشریت هستند.

محمد رعد بیان کرد: اگر می خواهید سرپوشی بر شکست هایتان در یمن و دیگر مناطق بگذارید به دنبال راه دیگری باشید.شما ائتلاف علیه یمن ایجاد کردید اما دستاورد آن برای ملت و کشور یمن نابودی همه مظاهر زندگی در آن بود و هم اکنون هم دم از ملت یمن و راهکار سیاسی در آن می زنید.بهتر به شکست خود در برابر اراده و استقامت و پایداری ملت یمن اعتراف کنید.