به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، عمران خان رهبر عدالت پاکستان، امروز جمعه ( ۲۷ آذر)، در کنفرانس خبری در «لاهور» اظهار داشت: اگر پاکستان خواهان متحد شدن با عربستان است پارلمان باید این موضوع را تأیید کند.

وی با اشاره به این مطلب که نادیده گرفتن نظر پارلمان، نظام دموکراسی در پاکستان را به خطر می‌اندازد، تأکید کرد: نمایندگان احزاب سیاسی باید ائتلاف با عربستان را تأیید کنند.

صحبت‌های عمران‌خان در حالی مطرح می‌شود که «قاضی‌خلیل‌الله» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در کنفرانس خبری این هفته خود اعلام کرد: با تشکیل ائتلاف نظامی برای مبارزه با تروریسم مخالف نیستیم اما ریاض باید نقش اسلام‌آباد را مشخص کند.

وی افزود: رسانه‌ها صحبت‌های «اعزازاحمد‌چودهری» معاون وزارت امور خارجه پاکستان درباره شرکت در ائتلاف عربستان را تغییر داده‌اند.

اعزاز چودری گفته بود که عربستان بدون کسب اجازه از پاکستان و اطلاع قبلی به این کشور نام پاکستان را جز ۳۴ کشور عضو ائتلاف بیان کرده است.

لازم به ذکر است که در نشست «ریاض»، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد که ائتلافی را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان، لیبی، سوریه، مصر و عراق با حضور ۳۴ کشور تشکیل داده است.