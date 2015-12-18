گاس هیدینک در لندن برای عقد قرارداد با چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، گاس هیدینک که پیش از این در سال ۲۰۰۹ هدایت تیم فوتبال چلسی را بر عهده داشته اکنون مدنظر مسئولان باشگاه چلسی قرار دارد تا برای بار دوم هدایت این تیم انگلیسی را بر عهده بگیرد.

چلسی فردا شنبه در چارچوب رقابتهای لیگ برتر با ساندرلند دیدار می کند و تصویر هیدینک در فرودگاه هیثرو لندن مشاهده شده است.

بر پایه گزارش میرر، فدراسیون فوتبال استرالیا روز گذشته به سرمربی پیشین این تیم بابت در اختیار گرفتن هدایت چلسی تبریک گفته است اما واقعیت امر این است که هنوز قراردادی بین طرفین منعقد نشده است.

از خوانده راموس، سرمربی پیشین تاتنهام، نیز به عنوان گزینه جانشینی مورینیو تا پایان فصل نام برده می شود.