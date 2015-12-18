اعلام نامزدهای تندیس «هنر و تجربه» در جشنواره «سینما حقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی‌پور، «پل» از امیرحسین نوروزی، «رویاهای دم صبح» ساخته مهرداد اسکویی، «زمناکو» فیلمی از مهدی قربان‌پور و «مانکن‌های قلعه حسن‌خان» به کارگردانی سام کلانتری، «فصل هرس» ساخته لقمان خالدی ۶ فیلم مستندی هستند که نامزد دریافت تندیس «هنر و تجربه» شدند. این نخستین سالی است که گروه «هنر و تجربه» تندیسی به برگزیده جشنواره «سینماحقیقت» می‌دهد.

«A۱۵۷» مستندی است که به زندگی سه دختر کرد سوری در اردوگاه‌های آوارگان جنگی سوریه می‌پردازد. سه دختری که اسیر جنگی داعش بوده‌اند. «رویاهای دم صبح» سومین قسمت از سه‌گانه مهرداد اسکویی در کانون اصلاح و تربیت است و «زمناکو» داستان کودکی است که بعد از بمباران شیمیایی حلبچه از خانواده‌اش دور می‌افتد و حالا به کردستان عراق برمی‌گردد تا خانواده گمشده‌اش را بیابد.

هر سه این فیلم‌ها در بخش مستندهای بلند جشنواره «سینماحقیقت» در بخش مسابقه شرکت دارند. «پل» و «مانکن‌های قلعه حسن‌خان» در بخش مستندهای نیمه‌بلند حضور دارند. «پل» یکی دیگر از فیلم‌های امسال جشنواره است که به جنگ با تروریست‌ها در منطقه می‌پردازد و موضوع آن مقابله ارتش عراق با داعش است. «مانکن‌های قلعه حسن‌خان» نیز درباره پانزده مانکن پلاستیکی در یک کارگاه خلوت است. «فصل هرس» هم درباره ادعای کشف داروی سرطان است.

شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه» همچون جشنواره فیلم کوتاه تهران از میان فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه نهمین جشنواره «سینماحقیقت» به بهترین فیلم از نگاه این شورا، تندیس «هنر و تجربه» و هشتاد میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می‌کند.